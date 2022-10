W marcu walczył o życie, wkrótce ma ogłosić zakończenie kariery

Kolarskie wyścigi oglądaj na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze

Mistrz Europy doznał zatrzymania akcji serca i oddechu na mecie trzeciego etapu wyścigu Dookoła Katalonii. Trafił do szpitala, a następnie przetransportowano go do Włoch, gdzie przeszedł zabieg wszczepienia defibrylatora serca, urządzenia, które w wypadku zaburzeń jest w stanie skorygować rytm pracy tego organu. Niedawno walczył o życie. Teraz stawia pierwsze kroki, by wrócić do ścigania Włoski kolarz... czytaj dalej »

"Musi przejść na emeryturę"

W połowie kwietnia zapewnił w jednym z wywiadów, że nie czuje się jeszcze byłym kolarzem. W ostatnich miesiącach przechodził spokojną rekonwalescencję, po której wznowił delikatne treningi. Jednocześnie szukał różnych rozwiązań, by wrócić do zawodowego ścigania.

We Włoszech uprawianie zawodowego sportu z wszczepionym defibrylatorem jest zabronione. Przekonał się o tym m.in. duński piłkarz Christian Eriksen, który chcąc dalej grać, w grudniu poprzedniego roku musiał rozwiązać kontrakt z Interem Mediolan.

32-letni kolarz od 21 marca nie wrócił do rywalizacji. I jak donosi w sobotę "La Gazzetta dello Sport", już nie wróci.

"Colbrelli zdecydował: musi przejść na emeryturę. Jego zespół, Bahrain Victorious, który był mu bliski jak druga rodzina, już przygotowuje oficjalną konferencję prasową na wtorek 15 listopada" - przekazuje włoski dziennik.



Spełniony

2021 był dla Włocha najbardziej udanym rokiem w karierze. Zwyciężył wówczas w najsłynniejszym z klasyków Paryż-Roubaix, ponadto został mistrzem Italii, mistrzem Europy i odniósł kilka znaczących zwycięstw etapowych, m. in. w Tour de Romandie i Criterium du Dauphine.