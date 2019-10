Prokopyszyn drugi w wyścigu punktowym Six Day London. Powrót Cavendisha

OMNIUM, KEIRIN I DERNA W KOLARSTWIE TOROWYM. TŁUMACZYMY ZASADY

Pierwszego dnia sześciodniowych zawodów na torze kolarskim w Londynie rozegrano cztery konkurencje: wyścig eliminacyjny, punktowy, madison (dwa biegi) oraz wyścigi derny.

Tylko trzech polskich kolarzy w wyścigu ze startu wspólnego w Tokio Polska będzie... czytaj dalej » W wyścigu punktowym znakomicie spisał się Prokopyszyn, który zajął drugie miejsce, zaledwie o jeden punkt przegrywając z reprezentantem Nowej Zelandii, Joshuą Scottem. Brązowy medalista ubiegłotygodniowych mistrzostw Europy w Londynie występuje w parze z Danielem Staniszewskim, który finiszował piąty w jednym z wyścigów derny.

Polska para dwukrotnie była ósma w madisonie oraz siódma w drużynowym wyścigu eliminacyjnym. Po pierwszym dniu zawodów Prokopyszyn i Staniszewski zajmują dziewiąte miejsce w klasyfikacji generalnej, tracąc trzy okrążenia i 39 punktów do francuskiego duetu Brian Coquard i Donavan Grondin. W konkurencjach mężczyzn startuje w Londynie 16 par.

Powrót Cavendisha

Mark Cavendish, znany przede wszystkim z oszałamiającej liczby 30 zwycięstw etapowych w Tour de France, w wielkim stylu wrócił na deski toru kolarskiego. Brytyjski sprinter wygrał swoją próbę w wyścigu derny. Jadący przez dłuższy czas na końcu stawki, Cavendish zaatakował kilka okrążeń przed metą, wyprzedając wszystkich zawodników, w tym jadącego z dużą przewagą nad resztą stawki Australijczyka Caleba Ewana, również znakomitego sprintera.

Zwycięstwo Cavendisha wywołało eksplozję radości wśród brytyjskich kibiców, którzy mimo późnej pory licznie zgromadzili się na londyńskim welodromie.

Po pierwszym dniu zawodów Cavendish, występujący w parze z Ovainem Doulem (również znanym z wyścigów szosowych kolarzem Team Ineos), zajmuje w klasyfikacji generalnej siódmą pozycję, tylko o trzy punkty wyprzedzając polską parę Prokopyszyn/Staniszewski.



That moment we were all waiting for @MarkCavendish with a win on his #SixDayLondon return



In the final race of the night, the legend gave us a show - has he got a chance for the overall win with partner @owaindoull?? pic.twitter.com/xmJY6zkWST — Six Day (@sixdaycycling) October 22, 2019





Sześć dni torowych emocji

Londyńskie zawody rozgrywane będą do niedzieli, a oprócz konkurencji średniodystansowych kibice będą mieli okazję obejrzeć zawody sprinterów (po trzech konkurencjach pierwszego dnia prowadzi w nich reprezentant Niemiec Maximilian Levy), konkurencje kobiet oraz młodzieżowców.

Relacje z cyklu Six Day London można oglądać na żywo na antenach Eurosportu i w usłudze Eurosport Player.