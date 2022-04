Taki finisz w Scheldeprijs to rzadkość. Kristoff zagrał va banque

Zobacz, co miał do powiedzenia niemiecki kolarz Max Walscheid po triumfie w Grand Prix Denain. Kolarstwo na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Polak zwycięzcą wyścigu Dookoła Tajlandii Wielki sukces... czytaj dalej » Jeszcze przed startem niespełna 200-kilometrowego wyścigu Scheldeprijs kolarze dzielili się w mediach społecznościowych obawami, że w tegorocznej edycji imprezy bardziej niż w poprzednich karty będzie rozdawał wiatr. Na holendersko-belgijskim pograniczu, wzdłuż rozlewiska rzeki Scheldt, którędy prowadziła trasa wyścigu, podmuchy osiągały momentami nawet 40 km/h.

Szybko podzielony peleton

Niemal natychmiast po starcie wiatr dał się we znaki peletonowi, który wyruszył z holenderskiego Terneuzen w stronę Schoten na przedmieściach Antwerpii. Już 30 km po rozpoczęciu rywalizacji stawka podzieliła się na kilka grup, tworząc charakterystyczne dla rozgrywanych przy silnym wietrze wyścigów wachlarze.

W pierwszej grupie znalazło się 14 kolarzy, wśród których było kilku znakomitych sprinterów. Byli tam dwaj najszybsi zawodnicy Alpecin-Fenix: Tim Merlier i Jasper Philipsen, Sam Bennet i Danny van Poppel z Bora-hansgrohe i nieco osamotniony Norweg Alexander Kristoff (Intermarche-Wanty-Gobert).

Za nimi podążała niewiele większa grupa, prowadzona przez kolarzy Quick-Step Alpha Vinyl z Fabio Jakobsenem na czele i trójkę zawodników Lotto-Soudal. W tej grupie jechał również jeden z trzech Polaków w stawce Szymon Sajnok (Cofidis).



Opnieuw waaiers in Zeeland? Onze weerman voorspelt windstoten tot 60 km/u #Scheldeprijshttps://t.co/9LHMWwD41Bpic.twitter.com/3qfkw4f7Kx — Sporza (@sporza_koers) April 6, 2022





Nieduża strata nie do odrobienia

Stosunkowo niewielka różnica między tymi dwoma grupami, wynosząca od 30 sekund do około minuty, utrzymywała się przez ponad 120 km. Dopiero około 45 km przed metą zaczęła nieznacznie rosnąć. Kilkanaście minut później było już jasne, że kolarze z drugiej grupy nie będą się liczyć w walce o triumf w Schoten.

W historii ostatnich 20 edycji wyścigu tylko raz zdarzyła się wygrana po solowej akcji. Mimo to Kristoff postanowił spróbować szczęścia i nieco ponad 6 km przed metą nieoczekiwanie zaatakował. Szybko zyskał kilkanaście sekund przewagi, wykorzystując fakt, że w goniącej go grupie nie było porozumienia co do tego, kto ma na siebie wziąć pracę. Większość oszczędzała siły na finisz, a Norweg zyskiwał kolejne sekundy.

Oglądasz Wideo: Eurosport Atak Kristoffa na 7 km przed metą wyścigu Scheldeprijs

W końcu na kontratak zdecydowało się kilku kolarzy, ale na dogonienie doświadczonego Kristoffa było już za późno. Norweg samotnie minął linię mety.

Drugi był van Poppel, a trzeci Australijczyk Sam Welsford (Team DSM).

Wiebes królową Scheldeprijs

Przed wyścigiem mężczyzn rywalizowały kobiety, dla których start i metę 138-kilometrowej trasy ustanowiono w Schoten. Była to druga edycja kobiecego wyścigu i druga wygrana przez Wiebes. Holenderka z Team DSM obroniła trofeum, podobnie jak przed rokiem najszybciej finiszując z większej grupy.

Oglądasz Wideo: Eurosport Wiebes wygrała wyścig Scheldeprijs kobiet

Pozostałe miejsca na podium zajęły Włoszki: Chiara Consonni (Valcar-Travel&Service) i Rachele Barbieri (Liv Racing Xstra).

Na 11. miejscu rywalizację ukończyła Marta Jaskulska (Liv Racing Xstra), a druga z Polek Karolina Kumięga (Valcar-Travel&Service) była 21.

Niespełna 5 km przed metą kobiecego wyścigu w peletonie doszło do dużej kraksy, która podzieliła stawkę przed finiszem. Uczestniczyło w niej wiele zawodniczek, ale wszystkie zdołały ukończyć rywalizację.