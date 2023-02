Froome chciał powtórzyć wyczyn sprzed lat. Defekt i kraksa przekreśliły te plany

Zacięty finisz sprinterów w UAE Tour. Sukces gospodarzy Kolumbijczyk Juan... czytaj dalej » Czterokrotny triumfator Tour de France zaatakował 115 km przed metą 5. etapu afrykańskiego wyścigu. Swojej szansy upatrywał w dwóch dużych podjazdach, zlokalizowanych na trasie pagórkowatego odcinka. I wszystko układało się po myśli Brytyjczyka, ale na pierwszej z tych dwóch wspinaczek musiał zmienić koło.

Jego przewaga nad kilkoma goniącymi go kolarzami wynosiła wówczas mniej niż minutę, przez co sędziowie zdecydowali o wycofaniu samochodu technicznego ekipy Israel - Premier Tech za tę grupę. Froome musiał skorzystać z pomocy tzw. serwisu neutralnego, ale zapasowe koło zapewniane przez organizatora nie do końca pasowało do roweru Brytyjczyka. Musiał zatrzymać się po raz drugi, czekając na pomoc swojej ekipy.

Kumulacja pecha

O samotnym osiągnięciu mety nie było już mowy, ale Froome wciąż miał szanse utrzymać się w czołówce i powalczyć na ostatnich metrach etapu.

Nie było mu to jednak dane.

- Na zjeździe chciałem dogonić grupę kilku kolarzy. Wyjechałem zza jednego z zakrętów i na drodze zobaczyłem samochód Quick Stepu, który zatrzymał się, by udzielić pomocy jednemu z ich zawodników - relacjonował po etapie kolarz. - Musiałem nagle odbić i wjechałem do rowu. Trochę się podrapałem, ale na szczęście nie mam żadnych poważniejszych obrażeń.

Kraksa spowodowała, że Froome dotarł do mety na 24. miejscu, kilka minut po zwycięzcy.



Only in this sport can so much be thrown at you!



A solo breakaway, 2 wheel changes, and a crash later…Froomey gave it everything today He finished a few minutes down on winner Ormiston.



#TdRwanda23pic.twitter.com/ytawLcVfYE — Israel – Premier Tech (@IsraelPremTech) February 23, 2023





Przypomniał o wyczynie sprzed lat

Jego samotny atak przypomniał wielu kolarskim kibicom wyczyn, jakiego dokonał w 2018 roku na 19. etapie Giro d'Italia. Wówczas również zdecydował się na samotną ucieczkę, zostawiając za sobą peleton na podjeździe pod Colle delle Finestre. Tamta akcja okazała się decydująca dla losów wyścigu, wygranego wówczas przez Froome'a, a sam kolarz zapisał się dzięki niej w historii dyscypliny.

Był to jednocześnie ostatni z wielkich triumfów 37-letniego dziś kolarza. Podczas rekonesansu etapu jazdy na czas w Criterium de Dauphine w 2019 roku uległ poważnemu wypadkowi, po którym nie wrócił już do dawnej dyspozycji.