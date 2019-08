Emocje do końca w Binck Bank Tour. Bennett wygrał o włos

Losy deszczowego etapu, prowadzącego wąskimi, krętymi drogami, rozstrzygnęły się na ostatnich metrach, choć przez wiele kilometrów na czele wyścigu jechała trzyosobowa czołówka. Uciekinierzy podzielili między siebie sekundy bonifikat na lotnych premiach i dodatkowym finiszu, tzw. "złotym kilometrze", ale kilka kilometrów przed metą zostali doścignięci.

Oglądaj Wideo: Eurosport Sam Bennett: To fantastyczne uczucie

"By rower był jak najdłuższy"

Status quo w Binck Bank Tour. Bennett liderem, Wiśniowski z CCC tuż za nim Łukasz Wiśniowski... czytaj dalej » Na finiszu zaciętą walkę stoczyli Bennett i Holender Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma). Jeszcze kilka metrów przed "kreską" prowadził holenderski kolarz, ale sprinter Bory-Hansgrohe zdołał go doścignąć i minimalnie wyprzedzić. Różnica była tak niewielka, że przez kilka minut nie ogłaszano zwycięzcy, co nastąpiło dopiero po przeanalizowaniu przez sędziów zapisu fotofiniszu.



- Najważniejsze było dziś, aby jechać bezpiecznie, z przodu peletonu i nie tyle oszczędzać siły na końcówkę, co uniknąć upadku. Na ostatnich metrach myślałem już tylko o tym, by mój rower był jak najdłuższy - mówił na mecie Bennett, pierwszy w historii wyścigu zawodnik, któremu udało się wygrać trzy kolejne etapy.

Roszady w czołówce

Irlandczyk umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji, a przesunięcia w czołówce wynikają z bonifikat zdobytych na trasie i na mecie. Na drugie miejsce awansował trzeci na mecie Belg Jasper Philipsen (Team Emirates), a dotychczasowego wicelidera, Łukasza Wiśniowskiego (CCC) wyprzedził jeszcze Groenewegen. Awans na piąte miejsce zanotował inny kolarz CCC Belg Guillaume van Keirsbulck, jeden z uczestników środowej ucieczki i zwycięzca premii "złotego kilometra".

Oglądaj Wideo: Eurosport Kraksa podczas 3. etapu BinckBank Tour



Siedmioetapowy wyścig zakończy się w niedzielę w Geraardsbergen.

Transmisje do końca tygodnia w Eurosporcie.

Wyniki trzeciego etapu (wokół Aalter, 167 km).



1. Sam Bennett (Irlandia/Bora-hansgrohe 3:48.36

2. Dylan Groenewegen (Holandia/Jumbo-Vismo-Jumbo)

3. Jasper Philipsen (Belgia/Team Emirates)

4. Juergen Roelandts (Belgia/Movistar)

5. Florian Senechal (Francja/Deceuninck-Quick-Step)

6. Edward Theuns (Belgia/Trek-Segafredo) wszyscy ten sam czas



Klasyfikacja generalna:



1. Sam Bennett (Irlandia/Bora-hansgrohe) 11:16.23

2. Jasper Philipsen (Belgia/Team Emirates) strata 20 s

3. Dylan Groenewegen (Holandia/Jumbo-Visma) ten sam czas

4. Łukasz Wiśniowski (Polska/CCC) 22

5. Guillaume Van Keirsbulck (Belgia/CCC) ten sam czas

6. Lars Ytting Bak (Dania/Dimension Data) 23