Jeden z najlepszych sprinterów świata zmienił grupę. "Miałem ich plakat na ścianie"

Bennett, który w ubiegłym roku wygrał trzy etapy Giro d'Italia, a w obecnym był dwa razy najszybszy we Vuelta a Espana, podpisał z Deceuninck-Quick Step dwuletni kontrakt. 29-letni zawodnik podkreślił, że spełniło się jego marzenie.

Źródło: Getty Images Sam Bennett błyszczał podczas Vuelta a Espana

Onieśmielali go

- Bardzo się cieszę, że podpisałem kontrakt z Deceuninck-Quick Step - oświadczył Bennett. - To zespół, którego plakat miałem na ścianie, będąc dzieckiem. Kiedy zaczynałem karierę, zawodnicy Quick Step trochę mnie onieśmielali. To wielki zespół. Nigdy nie myślałem, że będę na tyle dobry, by do nich trafić. Mój sen się spełnia. Nie mogę się doczekać tego wyzwania - zapewnił.

Polacy z Bora-Hansgrohe nie muszą martwić się o przyszłość. "Chcemy zostać grupą numer jeden" Zespół... czytaj dalej » Bora-Hansgrohe poinformowała o zakończeniu współpracy z Irlandczykiem na początku listopada. Zaznaczono, że to kolarz chciał opuścić grupę. Pierwszoplanową postacią w niej jest Słowak Peter Sagan, a w minionym sezonie zaczęła również zwiększać się rola innego sprintera - Niemca Pascala Ackermanna.

Miał już dość

Bennettowi trudno było zaakceptować nieobecność w składzie na Giro d'Italia oraz Tour de France i postanowił wziąć sprawy w swoje ręce.

"Godzenie celów grupy i kolarza stawało się coraz trudniejsze. Władze Bora-Hansgrohe przystały więc na życzenie Sama Bennetta, by opuścić Borę i kontynuować swoją podróż w innym zespole" - napisano w komunikacie niemieckiej grupy.

W niemieckim teamie, poza Majką, jeżdżą jeszcze dwaj Polacy - Maciej Bodnar i Paweł Poljański.

Grupa Deceuninck-Quick Step chce, by Bennett zastąpił w niej Elię Vivianiego, który najbliższe dwa lata spędzi w Cofidisie.