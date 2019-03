Szurkowski rozpoczął ćwiczenia w egzoszkielecie. "Powoli wraca czucie"

- Z każdym dniem mąż czuje się lepiej. Od niedawna zaczął ćwiczyć w egzoszkielecie i świetnie sobie radzi. Rehabilitanci są zdziwieni, jak szybko czyni on postępy. Pod wrażeniem jest też pan ordynator, doktor Grzegorz Chabik, który wspaniale opiekuje się mężem. Wszyscy w ośrodku wykonują bardzo dobrą robotę - powiedziała Iwona Szurkowska.



- Powoli wraca czucie, ale czasami występuje tzw. przeczulica. To stan, gdy jest się bardzo wrażliwym na wszelkiego rodzaju bodźce. Lekarze powiedzieli, że w uszkodzonym fragmencie rdzenia na odcinku szyjnym widać nowe przesmyki, co wskazuje na to, że układ nerwowy zaczyna powoli się odbudowywać - wyjaśniła.

Problem z barkami

Żona legendarnego kolarza ma nadzieję, że być może niedługo Szurkowski zacznie poruszać się z balkonikiem.



"Chce się człowiek ruszyć, spogląda na nogi, a one leżą, spogląda na ręce, a one leżą" Legenda polskiego... czytaj dalej » - Wszystko zależy od badań w najbliższych dniach. Żeby chodzić z balkonikiem, trzeba się na nim oprzeć, ale jest problem z barkami. Musimy poczekać na diagnozę. Trzeba trzymać kciuki, żeby barki puściły. Jeśli tak się stanie, to rehabilitacja przyspieszy - dodała.



Stan Szurkowskiego poprawił się na tyle, że od kwietnia będzie mógł spędzać weekendy w swoim domu w Warszawie, oczywiście nie zaniedbując ćwiczeń rehabilitacyjnych.

Długo ukrywał wypadek

Dramat wydarzył się 10 czerwca ubiegłego roku podczas wyścigu weteranów w Kolonii. Tuż przed Szurkowskim przewróciło się dwóch kolarzy, a on sam upadł na twarz. Doznał uszkodzenia rdzenia kręgowego i czterokończynowego porażenia. Ponadto miał uszkodzoną czaszkę, połamaną w kilku miejscach szczękę, zdeformowany nos, wyrwaną wargę.



W Niemczech przeszedł kilka operacji kręgosłupa i twarzy. Tam rozpoczął rehabilitację, którą od siedmiu miesięcy kontynuuje w Konstancinie.



Długo ukrywał przed opinią publiczną tę historię. Postanowił zabrać głos dopiero na początku listopada, gdy okazało się, że koszty leczenia przekraczają możliwości rodziny. Oddźwięk okazał się ogromny i pomoc popłynęła szerokim strumieniem.

