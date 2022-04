Zwycięstwo nie zawsze odnosi się na mecie. "Nikt nie nadchodził, a on potrzebował pomocy"

Oto co miał do powiedzenia polski kolarz po zwycięstwie w klasycznym wyścigu.

Na 32 kilometry przed metą 3. etapu Tour of Turkey doszło do kraksy w peletonie. Tylko jeden z kolarzy odniósł większe obrażenia. Zobacz tę sytuację.

W końcówce 3. etapu Tour of Turkey doszło do kraksy w peletonie. Zobacz, jak do tego doszło.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 3. etapu Tour of Turkey, który zakończył się wygraną Jaspera Philipsena (Alpecin-Fenix).

Na zaledwie sześć kilometrów przed metą 2. etapu Giro di Sicilia doszło do kraksy w peletonie. Zobacz, jak do tego doszło.

Sam Welsford (Team DSM) odniósł triumf na 5. etapie Tour of Turkey. Na ostatnim kilometrze doszło do niebezpiecznej kraksy, w której uczestniczyła duża grupka.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 5. etapu Tour of Turkey, który zakończył się wygraną Sama Welsforda (Team DSM).

Do niebezpiecznego upadku doszło pod koniec Paryż-Roubaix. Jeden z kibiców zahaczył o kierownicę Yvesa Lampaerta, przez co ten stracił panowanie nad rowerem i upadł. Na szczęście kolarzowi Quick-Step Alpha Vinyl Team nic się nie stało, ale Belg stracił szansę na drugie miejsce.

Pello Bilbao (Bahrain - Victorious) odniósł triumf w 2. etapie Tour of the Alps. Zobacz finisz tej rywalizacji.

Zobacz, co powiedział Pello Bilbao (Bahrain - Victorious) po zwycięstwie w 2. etapie Tour of the Alps.

Zobacz fenomenalny zjazd w wykonaniu Pello Bilbao (Bahrain - Victorious) podczas 2. etapu Tour of the Alps.

Zobacz upadek Torsteina Traena (Uno-X Pro Cycling Team) na 3. etapie Tour of the Alps.

Lennard Kaemna (BORA – hansgrohe) odniósł triumf na 3. etapie Tour of the Alps. Zobacz końcówkę tego etapu.

Na dziewięć kilometrów przed metą 4. etapu Tour of the Alps na samotną akcję zdecydował się Thibaut Pinot. Francuz z Groupama – FDJ był bardzo bliski wygranej, ale ostatecznie wyprzedził go Miguel Angel Lopez.

Miguel Angel Lopez (Astana Qazaqstan Team) odniósł triumf na 4. etapie Tour of the Alps. Drugie miejsce zajął Thibaut Pinot (Groupama – FDJ), a trzecie Romain Bardet (Team DSM). Zobacz końcówkę tego etapu.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 4. etapu Tour of the Alps, który wygrał Miguel Angel Lopez (Astana Qazaqstan Team).

Zobacz, co powiedział Miguel Angel Lopez (Astana Qazaqstan Team) po wygraniu 4. etapu Tour of the Alps.

Thibaut Pinot (Groupama - FDJ) odniósł triumf w 5. etapie Tour of the Alps. Zobacz finisz tej rywalizacji.

Romain Bardet (Team DSM) odniósł triumf w klasyfikacji generalnej wyścigu Tour of the Alps. Zobacz finisz ostatniego etapu tego wyścigu.

Zobacz, co powiedział Thibaut Pinot (Groupama - FDJ) po zwycięstwie w 5. etapie Tour of the Alps.

Thibaut Pinot (Groupama - FDJ) odniósł triumf w 5. etapie Tour of the Alps, a Romain Bardet (Team DSM) wygrał cały wyścig w klasyfikacji generalnej. Zobacz najważniejsze wydarzenia z tego etapu.

Oto co miał do powiedzenia belgijski kolarz po wygraniu LBL.

Liege-Bastogne-Liege nie bez powodu uznawany jest za jeden z najbardziej wymagających jednodniowych wyścigów w kolarskim kalendarzu. Potwierdziła to również 108. edycja "Staruszki", w której nie obeszło się bez niebezpiecznych zdarzeń. Przy okazji przekonaliśmy się, że zwycięstwo nie zawsze odnosi się dopiero na mecie.

Około 60 kilometrów przed nią na trasie rozegrał się prawdziwy dramat. Kolarze z peletonu nie zmieścili się na szosie. Kilku straciło równowagę, wypadając z drogi, a ci jadący za nimi przewracali się jak kostki domina. Patrząc na ten wypadek możemy się tylko pocieszać, że nie dotknął on Michała Kwiatkowskiego, który jechał tuż przed poszkodowanymi.

Oglądasz Wideo: Eurosport Szczęście Michała Kwiatkowskiego. Wielka kraksa w Liege-Bastogne-Liege

Jednym z tych, którzy ucierpieli najbardziej, był mistrz świata Alaphilippe. Francuz zleciał kilka metrów w dół po zboczu, uderzając w drzewo. W panującym chaosie niewielu zdawało sobie jednak sprawę z jego sytuacji. Dojazd do miejsca zdarzenia dodatkowo utrudniała też zablokowana szosa. Cierpiącego Alaphilippe'a na szczęście dostrzegł Bardet, który również uczestniczył w kraksie. Nie odniósł on poważniejszych obrażeń, ale zamiast myśleć o powrocie do rywalizacji, ruszył rywalowi z pomocą, co widać na początku nagrania.

- Kiedy się rozejrzałem, zobaczyłem Juliana jakieś pięć lub sześć metrów w dole i przeżyłem szok, bo wyglądało na to, że jest w złym stanie. Nikt nie nadchodził, a on naprawdę potrzebował pomocy. To była awaryjna sytuacja. Nie mógł się ruszać - relacjonował po wyścigu Bardet w rozmowie z "VeloNews".

- Nikt go nie widział, bo tak naprawdę nie dało się go dostrzec z drogi. To było fatalne zdarzenie - dodał Francuz z Team DSM.

Źródło: Eurosport Bardet jako jedyny dostrzegł Alaphilippe'a i ruszył z pomocą

Prawdziwy dżentelmen

Bardet, który zaledwie dwa dni wcześniej triumfował w klasyfikacji generalnej Tour of the Alps, tym razem miał ważniejsze priorytety.

- Czułem się bardzo dobrze i szykowałem się do zajęcia pozycji w zespole, ale ściganie się po takim wypadku nie znaczy wiele - podkreślił kolarz.

Bardet opuścił Alaphilippe'a dopiero w momencie, gdy dotarły do niego służby medyczne. Mistrz świata został przewieziony do szpitala, gdzie stwierdzono u niego złamania dwóch żeber, łopatki i odmę opłucnową. Jak poinformował jego zespół, stan zawodnika jest stabilny, ale musi on pozostać pod obserwacją lekarzy.

"Dziękujemy Romainowi Bardet za opiekę nad Julianem zaraz po kraksie - prawdziwy dżentelmen" - napisano na Twitterze Quick-Step Alpha Vinyl.



Thank you, @romainbardet, for looking after Julian immediately after the crash - a true gentleman https://t.co/yItUOOndG0 — Quick-Step Alpha Vinyl Team (@qst_alphavinyl) April 24, 2022





Wyścig po solowej akcji zapoczątkowanej 30 km przed metą wygrał kolega z zespołu Alaphilippe'a, Remco Evenepoel.