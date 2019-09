Mistrz świata na celowniku CCC Team. Dennis rozwiązał kontrakt

24.09 | Duński kolarz, Johan Price-Pejtersen, wjechał w tak wielką kałużę, że przypominała jezioro. Nieszczęśnik nie zdołał już z niej wyjechać. Zaliczył spektakularną wywrotkę do wody, której chyba nawet przy okazji się opił. Po tej przygodzie zajął ostatnie miejsce w gronie zawodników, którzy dojechali do mety. Jego strata była kolosalna - 11 minut i 34 sekundy.

Cała droga wolna, ale nieraz to i to za mało. Podczas wyścigu orlików dwóch kolarzy wpadło do rowu. Mistrzostwa świata w kolarstwie na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Na 128 kilometrów do mety Nils Eekhoff uczestniczył w kraksie. Holender dość szybko się pozbierał i rozpoczął pogoń za peletonem. Pomagał sobie, jadąc za samochodami. To mogło spowodować reakcję jury, które zdecydowało się zdyskwalifikować Eekhoffa. Mistrzem świata został Włoch Samuele Battistella.

Dramatyczny start Polaków. "Gdyby zacisnęli zęby, to by dotarli do mety" Niedzielny wyścig... czytaj dalej » Odejście Dennisa z Bahrain-Merida nie może być zaskoczeniem. Wszyscy kibice mają w pamięci jego tajemniczą rezygnację z jazdy na 12. etapie Tour de France, choć dzień później rozegrana została indywidualna czasówka, której był faworytem.

Powody tamtej decyzji nie są znane, ale od pamiętnego dnia w barwach ekipy z Bahrajnu już nie wystąpił. Do mediów przebijały się tylko pogłoski o tym, jak bardzo nie odpowiada Australijczykowi odzież, w której musi startować. Natomiast już podczas czasówki w Yorkshire pojechał na swoim starym rowerze, z czasów startów w grupie BMC Racing.

Czeka na satysfakcjonującą ofertę

Do mistrzostw świata Dennis przygotowywał się indywidualnie, trenując w okolicach domu w Andorze. Jeszcze na początku września w jednym z wywiadów stwierdził, że w przyszłym sezonie zamierza wypełnić umowę z obecnym pracodawcą.

Co ciekawe, już w sierpniu jego agent kontaktował się z grupą Trek-Segafredo, sondując zainteresowanie swoim klientem. Wówczas jednak status kontraktowy Australijczyka nie był jeszcze jasny i amerykański zespół nie zdecydował się na rozmowy.

Źródło: Getty Images Rohan Dennis podczas Tour de France 2019

Od samego początku spekulowano też o jego możliwym przejściu do CCC Team, w którym kolarz ma mnóstwo znajomych z czasów występów w BMC. Początkowa oferta polskiej grupy miała jednak być zdaniem Dennisa zbyt niska.

Zdaniem brytyjskich mediów CCC wciąż jest najbliżej zakontraktowania dwukrotnego mistrza świata, choć w tle przewija się też brytyjski Ineos.

Dla polskiej ekipy byłoby to olbrzymie wzmocnienie. Nie dość, że zawodnik z Adelaide jest świetnym specjalistą w jeździe na czas, to jeszcze stać go na walkę o zwycięstwa w najbardziej prestiżowych wyścigach tygodniowych, a to mogłoby okazać się nieocenione w kontekście choćby Tour de Pologne.

W tym sezonie Dennis na drugim miejscu ukończył Tour de Suisse, a w przeszłości potrafił wygrywać Tour Down Under, USA Pro Challenge czy Tour of Alberta.

Celem numer jeden na przyszły sezon dla Australijczyka pozostają igrzyska olimpijskie w Tokio, a współpraca ze sprawdzoną ekipą (CCC Team przejął licencję BMC Racing) znacznie ułatwiłaby mu przygotowania.