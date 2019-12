Dwukrotny mistrz świata kolegą Kwiatkowskiego. "Wyczuwam bliską więź"

Rohan Dennis miał być kolarzem CCC. W ostatniej chwili zrezygnował Rohan Dennis w... czytaj dalej » - To było moim marzeniem, od kiedy przeszedłem na zawodowstwo. Zawsze kibicowałem tej grupie, stawiając sobie za cel dołączenie do niej. Wyczuwam bliską więź między nami, bo tu naprawdę stawia się na innowacje, szczególnie w kwestii czasówek, których ja też jestem fanem – ogłosił szczęśliwy 29-latek.

Debiut w ojczyźnie

Do nowego zespołu Dennis dołączy już w tym tygodniu. A w styczniu zaliczy debiut w zaliczanym do cyklu World Tour australijskim wyścigu Tour Down Under.

- Z wieloma chłopakami już się znam, bo od lat jeździmy razem w peletonie. Mam nadzieję, że w nowym otoczeniu możliwie szybko zbuduję relacje ze wszystkimi – przyznał kolarz z Adelajdy, który ma już na swoim koncie 28 zwycięstw w gronie zawodowców.

Radości z pozyskania mistrza świata w jeździe na czas z Innsbrucka (2018) i Yorkshire (2019) nie krył szef brytyjskiej ekipy Dave Brailsford.

- To jeden z największych specjalistów w jeździe na czas współczesnego kolarstwa. Będziemy w stanie zapewnić mu warunki umożliwiające realizację własnych ambicji. Chcemy też, aby pokazywał młodszym zawodnikom, co należy robić, by odnosić sukcesy na najwyższym poziomie – podkreślił Brailsford.









Introducing... pic.twitter.com/njgSyHv88M — Team INEOS (@TeamINEOS) 9 December 2019







Blisko CCC Team

Do połowy września Dennis był kolarzem grupy Bahrain-Merida. Po rozwiązaniu kontraktu negocjował z Trek-Segafredo i CCC Team. Z polską grupą miał nawet uzgodnione warunki współpracy.

- Wszystko było już ustalone. Może jednak w ostatniej chwili zaoferowano mu większe pieniądze. Nie wiem dlaczego wybrał inną ofertę, bo nie będzie tam (w grupie Ineos – red.) kolarzem najważniejszym. To była jego decyzja – powiedział Eurosportowi Dariusz Miłek, szef grupy i Przewodniczący Rady Nadzorczej CCC S.A.