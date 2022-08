Na przekór losowi. Mimo choroby od ponad 10 lat walczą w zawodowym peletonie

Ride For Your Life - zobacz dokument o Team Novo Nordisk

"Ride For Your Life" - zobacz dokument o Team Novo Nordisk w Eurosporcie Extra w Playerze

Włączenie do rywalizacji sportowej ludzi dotkniętych chorobami i przeciwnościami losu w drugiej dekadzie XXI wieku nie powinno już nikogo zaskakiwać. Mimo to przed ludźmi zmagającymi się z cukrzycą przez długie lata drzwi do świata sportu były praktycznie zamknięte. O rywalizacji w sportach wytrzymałościowych, gdzie fundamentem długotrwałego wysiłku jest prawidłowy metabolizm, w tym przyswajanie glukozy, nie było właściwie mowy.

Do czasu, aż ktoś stwierdził, że nie ma rzeczy niemożliwych.

Drużyna na jeden wyścig

W 2006 roku Phil Southerland i Joe Eldridge zorganizowali ośmioosobowy zespół kolarzy chorych na cukrzycę typu 1 i wyruszyli w liczący ponad 4800 kilometrów wyścig przez Amerykę. Ich celem było przekonanie ludzi żyjących z tą chorobą, że świat sportu nie jest przed nimi zamknięty.

Wymagającą rywalizację w Ride Across America ekipa Southlerlanda wygrała trzykrotnie: w 2007, 2009 i 2010 roku, a w głowie kolarza zaczęła dojrzewać myśl o powołaniu do życia profesjonalnej drużyny kolarskiej, która mogłaby rywalizować w bezpośredniej walce z innymi zawodowymi ekipami.

Źródło: Team Novo Nordisk Team Novo Nordisk - drużyna kolarska złożona wyłącznie z diabetyków

Okazało się, że kolarzy, którym diagnoza cukrzycy zamknęła przed laty drogę do zawodowego uprawiania sportu, jest wielu. W 2012 roku w Team Type 1, jak nazywał się wówczas zespół, zatrudnionych było ponad 20 kolarzy. Wszyscy byli diabetykami.

Wtedy też Southerland nawiązał współpracę z nowym sponsorem i od 2013 roku drużyna zaczęła startować pod nazwą Team Novo Nordisk.

- Nie chodzi tylko o kolarstwo - mówi menedżer zespołu Tim Lindley. - My chcemy przede wszystkim realizować naszą misję.

A ta od lat pozostaje niezmienna: udowodnić, że żyjący z cukrzycą sportowcy mogą rywalizować z najlepszymi. A także popularyzować sport i aktywność fizyczną diabetyków na całym świecie.

Misja z sukcesami

W 2015 roku kolarze Team Novo Nordisk ukończyli blisko 300-kilometrowy wyścig Mediolan - San Remo, najdłuższy z pięciu kolarskich monumentów (najważniejszych i najtrudniejszych wyścigów jednodniowych). Cztery lata później Charles Planet wywalczył koszulkę najaktywniejszego kolarza wyścigu Tour de Pologne. W tym roku Włoch Andrea Peron wygrał w Słowenii jednodniowy wyścig Grand Prix Kranj, sięgając po pierwszy w historii zespołu triumf w międzynarodowej imprezie.

Z czasem Team Novo Nordisk zaczął obejmować swoją opieką również kolarzy innych specjalności. Od 2021 roku w barwach drużyny startuje m.in. Mateusz Rudyk, specjalizujący się w sprincie brązowy medalista mistrzostw świata i mistrzostw Europy w kolarstwie torowym.

"Nie żyją po to, żeby się leczyć. Leczą się po to, żeby żyć"

- Dziesięć lat zajęło mi nauczenie się tego, by w ciągu dnia, gdzie moje starty następują co pół godziny, tak kontrolować poziom cukru, by móc skutecznie rywalizować ze sportowcami bez cukrzycy - powiedział Rudyk podczas zorganizowanej w piątek w Krakowie konferencji inaugurującej kampanię "Razem ścigamy się z cukrzycą".

- Ta edukacja i świadomość są kluczowe, by ludzie z cukrzycą mogli realizować swoje sportowe cele i spełniać marzenia - podkreślił brązowy medalista mistrzostw świata, od trzech lat korzystający również z systemu stałego monitorowania poziomu glikemii.

- Ludzie nie żyją po to, żeby się leczyć, ale leczą się po to, żeby żyć - stwierdził kierownik Katedry i Kliniki Chorób Metabolicznych UJCM prof. dr hab. Maciej T. Małecki, tłumacząc podejście dzisiejszej medycyny do osób z cukrzycą, których mimo choroby zachęca się do aktywności fizycznej.

Z uprawianiem sportu z cukrzycą wiążą się oczywiście również dodatkowe ryzyka, ale, jak przekonywali uczestnicy konferencji, istnieje dzisiaj bardzo wiele możliwości monitorowania organizmu i reagowania na bieżąco na gwałtowny spadek lub podwyższenie poziomu cukru w organizmie.

Dobra praca na rzecz zdrowia publicznego

- Team Novo Nordisk dla zdrowia publicznego i dla ludzi z cukrzycą robi znakomitą robotę. Jest doskonałym przykładem dla wszystkich, że choroba nie jest przeszkodą do uprawiania sportu, również na wyczynowym poziomie - podkreślił prof. Małecki.

W piątek w serwisie player.pl miała miejsce premiera filmu dokumentalnego prezentującego pracę zawodników i członków drużyny Team Novo Nordisk. Zrealizowany w poprzednim sezonie materiał przedstawia codzienne wyzwania, z jakimi muszą się mierzyć poszczególni zawodnicy i opiekujący się indywidualnie każdym z nich sztab szkoleniowy i medyczny.

