Nie będzie kolejnego święta w Ekwadorze. Faworyta Vuelty pokonała kontuzja

Trasa Vuelta a Espana 2019. Wyścig nie tylko dla górali Drużynowa jazda... czytaj dalej » Carapaz na początku czerwca wygrał Giro d’Italia. Triumf w wyścigu dookoła Włoch był jak dotąd największym sukcesem kolarza z Ameryki Południowej.

Pechowa kraksa w Holandii

26-latek nie wystartował potem w Tour de France i teraz wypoczęty miał walczyć o końcową wygraną w Hiszpanii. Niestety, dla niego i ekipy Movistar, tak się nie stanie.

W ostatnią niedzielę Carapaz miał wypadek podczas kryterium Etten-Leur w Holandii, który miał potraktować jako trening.

Skaleczenia nie były groźne, ale od początku niepokój lekarzy jego zespołu wzbudzał stan prawego barku. W czwartek zawodnik przechodził kolejne próby obciążeniowe podczas których odczuwał ból. Movistar poinformował, że kolarz nie pojedzie we Vuelta a Espana. Zmagania rozpoczynają się w sobotę 24 sierpnia.



Richard Carapaz no tomará la salida en #LaVuelta19. José Joaquín Rojas sustituye al ecuatoriano en el 'ocho' de Movistar Team para la ronda española.@RichardCarapazM will not take the start of @lavuelta next Saturday. @jjrojillas will be replacing him https://t.co/5kfOgvnjlQ — Movistar Team (@Movistar_Team) August 22, 2019





Carapaz razem ze zwycięzcami Vuelty z poprzednich lat i kolegami z drużyny, a więc Kolumbijczykiem Nairo Quintaną oraz Alejandro Valverde z Hiszpanii miał walczyć o triumf.

Ekwadorczyka w składzie na wyścig zastąpi doświadczony, 34-letni Hiszpan José Joaquín Rojas Gil.

Transmisje z Vuelta a Espana w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze.