"To, że obaj nadal żyjemy, oznacza, że kolarstwo z nami nie skończyło"

Zobacz, co powiedział dyrektor wyścigu Tour de Pologne po 1. etapie rywalizacji. Tour de Pologne na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Po koszmarnym upadku Remco Evenepoel szybko otrzymał pomoc medyczną i został wyciągnięty z wąwozu. Belg trafił do szpitala.

Kilkanaście minut po koszmarnym upadku Remco Evenepoel został wciągnięty z powrotem na drogę, a później przeniesiony do karetki. Belg był przytomny.

Evenepoel przeniesiony do karetki

Na jednym ze zjazdów w wyścigu Il Lombardia koszmarną kraksę miał Remco Evenepoel. Belg z Deceuninck - Quick Step nie zdołał wyhamować, przez co uderzył w mur przy drodze i spadł w wąwóz.

Remco Evenepoel stanął na nogi po koszmarnym wypadku. "Ma teraz swoją własną jazdę na czas" Dobre wiadomości... czytaj dalej » Jakobsen 5 sierpnia ucierpiał na finiszu pierwszego etapu Tour de Pologne. Zepchnięty przez równie szybko pędzącego - obaj mieli na liczniku około 80 km/h - Dylana Groenewegena wypadł poza barierki.

Holenderski kolarz grupy Deceuninck-Quick Step przeszedł w szpitalu pięciogodzinną operację, po dwóch dniach został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. Jego leczenie kontynuowane jest już w ojczyźnie.

"Wataha nigdy się nie poddaje"

Kolarze w Polsce ścigali się dalej, a imprezę wygrał Evenepoel. 20-letni Belg miał za to pecha podczas klasyku kolarskiego Il Lombardia, odbywającego się 15 sierpnia. Zawodnik Deceuninck-Quick Step około 50 kilometrów przed metą, na ostrym wirażu, przy wjeździe na mostek nad wąwozem, stracił panowanie nad rowerem. Uderzył w kamienny murek, przeleciał przez niego i runął około 10 metrów w dół.

Wiele minut trwała akcja ratunkowa, lekarze i ratownicy musieli zejść po stromej skarpie, aby opatrzyć Evenepoela i przenieść go do karetki. Belg ma złamaną miednicę i stłuczone płuca, w sezonie 2020 już nie wystartuje.

Evenepoel w czwartek opublikował w mediach społecznościowych film, na którym próbuje - z pomocą kul - zrobić kilka kroków w szpitalnej sali.



Wyświetl ten post na Instagramie. I did a different kind of time trial today... Making small steps forward. #KeepFighting #TheWolfpackNeverGivesUp #lifeisatimetrial Post udostępniony przez Remco Evenepoel (@remco.ev) Sie 20, 2020 o 7:01 PDT

"Walcz dalej, kolego. Jestem dumny z twoich pierwszych kroków" - napisał mu w prywatnej wiadomości Jakobsen.

"Cierpię, ale pamiętaj, co ci powiedziałem. Nauczyłeś mnie czegoś, czego nie miałem wcześniej w sobie. Utkwiło mi to w głowie. To, że nadal żyjemy, oznacza, że kolarstwo z nami nie skończyło" - odpowiedział Evenepoel, który korespondencję ujawnił na swoim koncie na Instagramie.

Dodał w nich wpisy "Wrócimy, Fabio" oraz "Wataha nigdy się nie poddaje" (kolarzy Quick-Step nazywa się w peletonie "watahą").