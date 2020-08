Remco Evenepoel stanął na nogi po koszmarnym wypadku. "Ma teraz swoją własną jazdę na czas"

Na około 45 kilometrów przed metą kolarskiego monumentu Il Lombardia Evenepoel wypadł z trasy i spadł do głębokiego wąwozu. Akcja ratunkowa trwała kilkanaście minut. Zespół Belga poinformował później, że młody kolarz doznał złamania miednicy i miał uszkodzone płuco. Oznaczało to, że triumfator tegorocznego Tour de Pologne przedwcześnie musiał zakończyć sezon.

"Jedzie we własnym wyścigu"

W czwartek w mediach społecznościowych pojawiło się optymistyczne wideo, zamieszczone przez zespół Evenepoela, Deceuninck-Quick Step. Na krótkim filmie możemy zobaczyć, jak belgijski kolarz stawia o kulach pierwsze po wypadku kroki.

"Remco powinien teraz ścigać się w mistrzostwach Belgii, ale on ma teraz swoją własna jazdę na czas. Znając jego niesamowitą determinację i siłę woli, jesteśmy pewni, że wygra ten wyścig", czytamy w tweecie.



He should have been racing for glory at the Belgian National Championships this afternoon, but @EvenepoelRemco has his own time trial - and knowing his amazing determination and willpower - we are confident he will win it.#TheWolfpackNeverGivesUppic.twitter.com/8l6w2Na9S6 — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) August 20, 2020





Pech zespołu

Był to kolejny wypadek kolarza Deceuninck-Quick Step w ostatnim czasie. Podczas 1. etapu Tour de "Na moście zobaczyliśmy tylko rower". Kolejny koszmar na "przeklętym zjeździe" Wydłużyła się... czytaj dalej » Pologne w groźnej kraksie uczestniczył sprinter tej drużyny Fabio Jakobsen. W trakcie finiszu, przy prędkości dochodzącej do 80 km/h zajechał mu drogę Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma), spychając holenderskiego sprintera na bariery. Jakobsen doznał wielu urazów twarzy. Po kilku dniach spędzonych w szpitalu w Sosnowcu wrócił niedawno do kraju, gdzie będzie kontynuował rehabilitację.

Talent na miarę Merckxa

20-letni Evenepoel uznawany jest obecnie za jeden z największych talentów w kolarskim świecie. Przed triumfem w Tour de Pologne wygrał wyścig Vuelta a Burgos. Na początku sezonu był również najlepszy w Volta ao Algarve i Vuelta San Juan.

Nie bez powodu eksperci porównują go do wielkiego Eddy’ego Merckxa.