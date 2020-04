Amatorzy obok gwiazd. Takiej inicjatywy w Polsce jeszcze nie było

Ekspert Eurosportu także wziął udział w wirtualnym wyścigu kolarskim. Jak widać, nie było to wcale łatwe zadanie, aby ukończyć zmagania.

Wyścig z Pokoju to wirtualne zmagania kolarzy jeżdżących na podłączonych do gry trenażerów. W rywalizacji uczestniczą kolarze z zawodowego peletonu, których osiągi podczas jazdy możemy błyskawicznie zobaczyć na ekranie.

Sukces "Wyścigu z pokoju". Uczestnicy walczyli z Michałem Kwiatkowskim Takiej wirtualnej... czytaj dalej » Niesamowita gratka dla fanów kolarstwa była możliwa dzięki współpracy polskiego Eurosportu z firmą Zwift, która organizuje masę podobnych wydarzeń na całym świecie. W Polsce tak duży projekt odbył się po raz pierwszy.

Namiastka prawdziwego wyścigu

Zainteresowanie było ogromne. Wirtualna trasa liczyła 40 km, dzięki czemu nawet największy amator za pomocą swojego trenażera mógł spróbować swoich sił.

W peletonie - choć wirtualnym - nie zabrakło rzecz jasna gwiazd, z Kwiatkowskim na czele. Obok 29-latka, który na co dzień reprezentuje barwy Team INEOS, w wyścigu jechali także kolarze polskiej grupy CCC Team - Matteo Trentin, Łukasz Wiśniowski, Michał Paluta i Kamil Gradek.

W wirtualnej rywalizacji pojawili się również byli znani kolarze, m.in. Przemysław Niemiec, który jako pierwszy Polak w historii wygrał etap prestiżowego wyścigu Vuelta a Espana.

Eurosport reprezentował Dariusz Baranowski. Były kolarz, a obecnie nasz ekspert i komentator, radził sobie całkiem nieźle. W pewnym momencie wyprzedzał nawet Kwiatkowskiego. Wyniki nie były jednak najważniejsze. Liczyła się przede wszystkim dobra zabawa.

- Fajna sprawa nie tylko dla tych, którzy jechali, ale też dla kibiców. To była namiastka prawdziwego kolarstwa. Tęsknimy za normalnymi wyścigami i czekamy na ich powrót. Na razie to niemożliwe, dlatego te wirtualne na trenażerach to super pomysł - oznajmił Baranowski.