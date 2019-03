Pierwszy raz zaatakuje Giro i Vueltę. Majka podał swój rozkład jazdy

Najbliższy start czeka Majkę już 9 marca, kiedy wystąpi w trudnym włoskim "klasyku" Strade Bianche. - Mam fajny plan startowy. Giro i Vuelta jest OK. Podoba mi się ten wariant bez Tour de France. Dzięki temu będę miał trochę więcej czasu na odpoczynek i regenerację między dwoma tourami. Po raz pierwszy w karierze pojadę te dwa wyścigi, ale w kalendarzu jest także sporo innych imprez, między innymi Tour de Pologne i mistrzostwa świata - ocenił Majka podczas krótkiego pobytu w Polsce. Majka rozlicza się z sezonu. "To nie był mój rok" - Mam w planach... czytaj dalej »

"Komfort psychiczny"

Brązowy medalista olimpijski z Rio de Janeiro jest przed najważniejszymi startami w doskonałym nastroju. Zmienił trochę cykl przygotowań, rezygnując między innymi z podróży do Australii. Jak wyjaśnił, chciał uniknąć dalekich przelotów i trenował w styczniu w Sierra Nevada.

- Z myślą o górskich etapach Giro wjechałem podczas zgrupowania na Kilimandżaro - żartował, wyjaśniając, że podczas jednego dnia pokonał blisko sześć tysięcy metrów przewyższenia.

- Na Giro jest taki etap, na którym trzeba będzie wjechać na dwie przełęcze, co w sumie daje różnicę wysokości równą 5800 metrów. To hiszpańskie zgrupowanie dało mi trochę komfortu psychicznego, bo mogłem tym razem zabrać ze sobą żonę i córkę. Co prawda praktycznie całe dnie spędzałem na rowerze poza hotelem, ale sama świadomość, że rodzina jest blisko, była dla mnie bardzo ważna. Nabiłem w styczniu mnóstwo kilometrów i czuję, że jestem w dobrej dyspozycji - powiedział podczas spotkania z dziennikarzami w warszawskiej siedzibie jednego ze sponsorów niemieckiej ekipy. Majka skończył sezon. Ostatni klasyk dla Francuza Francuski kolarz... czytaj dalej »

"Będziemy przygotowani"

Majka i Bodnar wystartują w sobotę w Strade Bianche, wyścigu przebiegającym w dużej części drogami szutrowymi. Jeden z liderów Bora-Hansgrohe zastrzega, że ta impreza jest dla niego wprowadzeniem w rozpoczynającą się wiosenną część sezonu, a taktyka uzależniona będzie od warunków atmosferycznych.

- Jak będzie ładnie, pojedziemy szybko - zapewnił. Jego kolega i "opiekun" podczas wielu imprez - Bodnar wyjaśnił, jakie znaczenie w tym klasyku mają warunki. - Kiedy pada, na szutrowych odcinkach pojawiają się wypłukane przez wodę ostre kamyki i mnożą się defekty. Oczywiście będziemy na to przygotowani, używamy tam szerszych opon, mniej wrażliwych na przebicie - tłumaczył.

Sam Majka nie przepada za takimi szutrowymi lub brukowanymi odcinkami. - Do tej pory pamiętam ubiegłoroczny etap Tour de France, prowadzący częściowo trasą Paryż-Roubaix. To jakaś porażka, strasznie na tym bruku trzepie. Miałem tam kraksę i Bodi (Maciej Bodnar - red.) został ze mną. Krzyknął, żeby jechać za nim i tak przypalił, że zanim się obejrzałem, bruk już był za nami. Po tym etapie jeszcze w autobusie trzęsły się nam ręce. Wielki szacun dla tych, którzy startują w Roubaix - nie ukrywał podziwu dla specjalistów od brukowych klasyków. Triumfator etapu TdP oddał krew na potrzeby transfuzji. "Największy błąd w życiu" Zwycięzca jednego... czytaj dalej »

"Kalendarz przeładowany"

Jazda po brukach Flandrii i północnej Francji czeka Bodnara, który w tych imprezach towarzyszyć będzie trzykrotnemu mistrzowi świata Słowakowi Peterowi Saganowi. W przeciwieństwie do Majki Bodnar zrezygnował z przygotowań w wysokich górach, za to już w styczniu ścigał się, razem z Saganem, w Australii.

- Jeśli chodzi o moje plany, drużyna nie podjęła jeszcze decyzji czy pojadę w Tour de France czy we Vuelcie. Czekają mnie natomiast starty w górach, między innymi w Tour des Alpes. Nie jest to moja bajka, ale kalendarz jest tak przeładowany, że w niektórych terminach nasza drużyna wystawia jednocześnie cztery składy. Ważne dla mnie będzie złapanie oddechu przed mistrzostwami świata, ze względu na czasówkę. Chciałbym w niej pojechać na świeżości i walczyć o wysoką lokatę - wyjaśnił.

Oceniając skalę trudności trzech wielkich tourów Majka powiedział, że zarówno Giro jak i Vuelta mają bardzo trudne trasy, często cięższe niż TdF. Start w Wielkiej Pętli wiąże się jednak z największym obciążeniem psychicznym. - Tour jest niesamowicie stresujący, trudny mentalnie - uważa. A Bodnar dodaje: - We Francji jeździ się bardzo szybko, nieustannie trzeba uważać, szczególnie na początkowych etapach. Z daleka wygląda to jakby peleton jechał ławą, ale wynika to z tego, że wszyscy pchają się do pierwszych szeregów. Robi się tłok i często dochodzi do kraks.

"Walka o generalkę"

Majka ma na koncie wygrane etapy w Tour de France i Vuelcie, do "kompletu" brakuje mu zwycięstwa we włoskim Giro. - Oczywiście chciałbym wygrać etap, ale bardziej nastawiam się na walkę o generalkę - tłumaczy.

Cała trójka - Majka, Bodnar i Poljański nie zapomina o polskich kibicach. Rafał tradycyjnie już będzie gospodarzem "Majka Days", święta kolarstwa, podczas którego amatorzy będą mogli razem z zawodowcami pokonać trasę wyznaczoną tym razem w okolicach Dobczyc, w pobliżu rodzinnych Zegartowic Majki.

Podobną imprezę organizuje w maju tego roku Bodnar. Wyścig pod jego patronatem odbędzie się po hasłem "Bodnar Cup" w okolicach Rawy Mazowieckiej. Do organizacji "swojego" wyścigu przymierza się również pochodzący z Kaszub Poljański. - W moich rodzinnych okolicach jest bardzo dużo ciekawych, urozmaiconych tras i jeśli tylko uda mi się doprowadzić do tego wyścigu, mogę zagwarantować, że będzie bardzo ciekawy - zapewnia Poljański.