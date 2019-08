Majka zaskoczony upałem. "Było naprawdę ciężko"

- Vuelta a Espana to dla mnie drugi domowy wyścig. Jeśli uda mi się wygrać jeden etap, to byłbym bardzo szczęśliwy. Cały zespół będzie właśnie skupiał się na walce o etapowe triumfy - powiedział Tomasz Marczyński z Lotto Soudal przed Vuelta a Espana. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Po jeździe drużynowej na czas na drugi etap Vuelta a Espana. Kolarze mają do pokonania 199 km z Benidorm do Calpe. Transmisja w Eurosporcie 1 od godz. 15:00.

- Dostawałem jakieś informacje przez radio, że mogę zostać liderem, że jest mała przewaga, ale nie wierzyłem w to. Bardziej skupiałem się na walce o etap. Teraz postaram się utrzymać czerwoną koszulkę przynajmniej do pierwszych gór - powiedział Nicolas Roche (Sunweb), który został liderem wyścigu po 2. etapie. Vuelta a Espana na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Majka do zwycięzcy stracił w niedzielę 37 sekund. Polak awansował w klasyfikacji generalnej na 10. miejsce i do lidera wyścigu, Nicolasa Roche'a z Team Sunweb, traci 46 sekund.

Quintana rewelacyjnie rozpoczął Vueltę. Majka w czołowej "10" Nairo Quintana... czytaj dalej » - Etap był bardzo zaskakujący. Na sztywnym podjeździe tempo było bardzo wysokie. Chcieliśmy jechać na Sama Bennetta, ale podjazd był za ciężki – opowiadał Majka po drugim etapie.

- To był dobry dzień na "przepalenie" nóg. Wszystkich zaskoczyło to gorąco. Było naprawdę ciężko – dodał zmęczony.

Piekło

Temperatura podczas niedzielnego etapu była głównym problemem nie tylko dla kolarzy rywalizujących na trasie Vuelty.

- Odczuwalna temperatura dochodziła do 40 stopni. Do tego duża wilgotność, było bardzo parno. Pod namiotami dla dziennikarzy było jak w saunie, już tam trudno było zachować koncentrację, a co dopiero podczas walki o najlepszy czas w peletonie – relacjonował wysłannik Eurosportu Jakub Ostrowski.

Jednym z niewielu kolarzy w stawce, którzy nie narzekali w niedzielę na pogodę był Tomasz Marczyński z grupy Lotto Soudal.

- Na co dzień mieszkam w Granadzie, gdzie prawie zawsze jest gorąco. Jestem więc przyzwyczajony – stwierdził.

Chwilowo chłodniej

Przed trzecim etapem pogoda nieco zlitowała się nad wszystkimi uczestnikami Wyścigu Dookoła Hiszpanii.

- Dziś jest już zdecydowanie lepiej. Na starcie termometry wskazują 22 stopnie. Meta jest jednak w Alicante, a tam znów należy spodziewać się upału – dodał Ostrowski.

Wyniki 2. etapu, Benidorm - Calpe (199,6 km):

1. Nairo Quintana (Kolumbia/Movistar) 5:11.17

2. Nicolas Roche (Irlandia/Sunweb) strata 5 s

3. Primoz Roglic (Słowenia/Jumbo-Visma)

4. Rigoberto Uran (Kolubmia/Education First)

5. Fabio Aru (Włochy/UAE Team Emirates) ten sam czas

6. Mikel Nieve (Hiszpania/Mitchelton-Scott) 8

7. Sergio Higuita (Kolumbia/Education First) 37

8. Tadej Pogacar (Słowenia/UAE Team Emirates)

9. Alex Aranburu (Hiszpania/Caja Rural)

10. Alejandro Valverde (Hiszpania/Movistar)

18. Rafał Majka (Polska/Bora-hansgrohe) ten sam czas

53. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto-Soudal) 1.43

144. Szymon Sajnok (Polska/CCC) 14.29

162. Paweł Poljański (Polska/Bora-hansgrohe) 18.26

164. Paweł Bernas (Polska/CCC) ten sam czas



klasyfikacja generalna:

1. Nicolas Roche (Irlandia/Sunweb) 5:26.12

2. Nairo Quintana (Kolubmia/Movistar) strata 2 s

3. Rigoberto Uran (Kolumbia/Education First) 8

4. Mikel Nieve (Hiszpania/Mitchelton-Scott) 22

5. Miguel Angel Lopez (Kolumbia/Astana) 33

6. Primoz Roglic (Słowenia/Jumbo-Visma) 36

7. Wilco Kelderman (Holandia/Sunweb) 38

8. Sergio Higuita (Kolumbia/Education First) 40

9. Davide Formolo (Włochy/Bora-hansgrohe) 46

10. Rafał Majka (Polska/Bora-hansgrohe) ten sam czas

32. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto-Soudal) 1.58

138. Szymon Sajnok (Polska/CCC) 15.00

167. Paweł Poljański (Polska/Bora-hansgrohe) 20.35

169. Paweł Bernas (Polska/CCC) 20.53

W poniedziałek na zawodników czeka trasa z Ciudad de Juguete do Alicante o długości 188 kilometrów. Transmisja w Eurosporcie 1 od 15:00.