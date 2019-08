Mocne postanowienie Rafała Majki. "Liczy się pierwsza piątka"

- Vuelta a Espana to dla mnie drugi domowy wyścig. Jeśli uda mi się wygrać jeden etap, to byłbym bardzo szczęśliwy. Cały zespół będzie właśnie skupiał się na walce o etapowe triumfy - powiedział Tomasz Marczyński z Lotto Soudal przed Vuelta a Espana. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Majka po tegorocznym Giro d'Italia, gdzie uplasował się na wysokiej szóstej pozycji, oszczędzał siły na wyścig dookoła Hiszpanii. Powrócił do rywalizacji dopiero w podczas Tour de Pologne. Tak długiej przerwy nie miał dawno. W ostatnim czasie wszystko podporządkowane było rywalizacji we Vuelcie.

- Bardzo dobrze mi to zrobiło. Nie miałem takiej przerwy od pięciu lat. Odpocząłem mentalnie, głowa jest spokojna - zaznaczył 29-latek.

Źródło: Getty Images Trasa Vuelta a Espana 2019

"Nie pompujmy balonika"

Polak jest liderem swojej grupy na ten wyścig. Hiszpanie perfekcyjnie wymawiają jego nazwisko, a renomowany portal cyclingnews.com umieścił go wśród dziesięciu kolarzy, którzy powinni walczyć o wygraną w całej imprezie. Jak widzi to sam zainteresowany? - Dla mnie liczy się pierwsza piątka, jeśli uda się być wyżej, to będzie fajnie. Będę starał się jechać dobry wyścig, jestem przygotowany. Przed i po Tour de Pologne spędziłem czas w górach, także powinno być OK - zaznaczył brązowy medalista igrzysk olimpijskich z 2016 roku.



Pięciu Polaków na starcie Vuelta a Espana 2019 Pięciu polskich... czytaj dalej » Majka jest dobrej myśli, ale nie chce nakładać na siebie dodatkowej presji. - Nie pompujmy balonika, patrzmy dzień po dniu - co będzie, to będzie. Powinno być dobrze, bo cała drużyna jest dobrze przygotowana - dodał.



Jednym z głównych pomocników Majki będzie Paweł Poljański. - Myślę, że jest dobrze przygotowany. Jest opalony, więc na pewno jest gotowy - powiedział z szerokim uśmiechem.

Vuelta a Espana rozpocznie się 24 sierpnia (sobota). Rywalizację zainauguruje jazda drużynowa na czas w Las Salinas de Torrevieja. Codzienne relacje będzie można oglądać na antenach Eurosportu i w usłudze Eurosport Player.pl.



Najwyższe lokaty Polaków na etapach Vuelta a Espana:



1. miejsce

2014 (Lagos de Covadonga) Przemysław Niemiec

2017 (Sagunto) Tomasz Marczyński

2017 (Antequera Los Dolmenes) Tomasz Marczyński

2017 (Sierra de La Pandera) Rafał Majka



2. miejsce

1990 (La Fenia) Marek Kulas

1993 (Castillon) Zbigniew Spruch

2015 (Sotres) Rafał Majka

(Burgos) Maciej Bodnar - jazda ind. na czas

2017 (Sagunto) Paweł Poljański

(Cuenca) Paweł Poljański

2018 (Malaga) Michał Kwiatkowski - jazda ind. na czas

(Caminito del Rey) Michał Kwiatkowski

(La Camperona) Rafał Majka



3. miejsce:

2013 (Aramon Formigal) Bartosz Huzarski

2017 (Xorret de Cati) Rafał Majka



Zestawienie nie obejmuje etapów drużynowej jazdy na czas.