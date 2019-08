Rafał Majka uspokoił siebie i kibiców. "Kręciło się lepiej"

Video: Eurosport

Kraksa na 4. etapie Vuelty, Uran poszkodowany

Na 4. etapie Vuelta a Espana doszło do kraksy w peletonie. Jednym z poszkodowanych był lider zespołu EF Education First Rigoberto Uran. Na szczęście Kolumbijczykowi nic się nie stało i szybko wrócił do głównej grupy. Vuelta a Espana na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

»