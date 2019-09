Majka wciąż zły na siebie za środę. "Bardzo przydałby mi się Maciek Bodnar"

- Kolano ciągle mnie bolało i zdecydowałem się wycofać z wyścigu. Po prostu nie było sensu jechać dalej. To ogromna szkoda, że musiałem to zrobić, ale za wiele nie pomógłbym kolegom z zespołu - powiedział Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma), który wycofał się z Vuelty na 4. etapie. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Na 4. etapie Vuelta a Espana doszło do kraksy w peletonie. Jednym z poszkodowanych był lider zespołu EF Education First Rigoberto Uran. Na szczęście Kolumbijczykowi nic się nie stało i szybko wrócił do głównej grupy. Vuelta a Espana na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Znów dałem się trochę wypchnąć i przez to trochę straciłem. Mogła być nawet pierwsza trójka. Co prawda poprawiłem się i zająłem 7. miejsce, ale wciąż jestem niezadowolony - powiedział Szymon Sajnok po 4. etapie Vuelta a Espana. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Od początku widać, że Valverde czy Roglić są w bardzo mocni. Ja jestem obecnie na dobrej pozycji, więc nie muszę się martwić. Najważniejsze jest jednak to, by mieć dużo szczęścia i bezpiecznie dojechać do Madrytu - powiedział Rafał Majka (BORA-hansgrohe) przed 7. etapem Vuelta a Espana. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Victor de la Parte uczestniczył w dużej kraksie na 6. etapie Vuelta a Espana. Hiszpan złamał żebro i łopatkę, przez co musiał wycofać się z wyścigu. - To dla nas ogromna strata, bo on walczył o dobre miejsce w "generalce". Teraz musimy nałożyć większą presję na pozostałych kolarzy. To młoda grupa głodna sukcesów - powiedział dyrektor sportowy CCC Team Jackson Stewart.

Oto, co miał do powiedzenia "Maniek" jeżdżący w grupie Lotto Soudal po piątkowych zmaganiach w górach.

- To niesamowite uczucie. Jestem niezwykle szczęśliwy. Wiedziałem, że sprint jestem w stanie wygrać. To na pewno jeden z najlepszych dni w mojej karierze - przyznał na mecie 8. etapu Vuelta a Espana Nikias Arndt z Team Sunweb. Transmisje z Wyścigu Dookoła Hiszpanii w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Oto co do powiedzenia miał Paweł Poljański z grupy BORA-hansgrohe po 9. dniu rywalizacji na Vuelcie.

- Był to trudny etap, ale udało mi się przejechać go, najlepiej, jak potrafiłem. Po dziesięciu dniach Vuelty potrafiłem zdobyć się na duży wysiłek i pojechać na dobrym poziomie - powiedział na mecie jazdy indywidualnej na czas Patrick Bevin (CCC Team). Transmisje z Wyścigu Dookoła Hiszpanii w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- To był dla mnie dosyć ciężki sezon, ale udało się wrócić na właściwą ścieżkę, która doprowadzi mnie do mistrzostw świata - powiedział zadowolony z 2. miejsca w jeździe indywidualnej na czas podczas Vuelta a Espana, Patrick Bevin. Transmisje z Wyścigu Dookoła Hiszpanii w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Oto co kolarz grupy Lotto Soudal miał do powiedzenia przed 11. dniem rywalizacji na Vuelta a Espana.

Oto co do powiedzenia miał zawodnik grupy CCC po sobotnich zmaganiach.

Oto co miał do powiedzenia kolarz grupy BORA-hansgrohe po niedzielnych zmaganiach na trasie Vuelta a Espana.

Oto co miał do powiedzenia Rafał Majka po czwartkowymch zmaganiach na Vuelta a Espana w swoje urodziny.

Rozpędzony kolarz przejechał wysepkę i wjechał w znak. Dramat na Vuelcie Trzy dni przed... czytaj dalej » Majka wciąż ma żal do siebie o to, że w środę nie znalazł się w odjeździe. Jego nieobecność wykorzystali Nairo Quintana (Movistar) i Wilco Kelderman (Sunweb), którzy wyprzedzili go w klasyfikacji generalnej, awansując odpowiednio na drugie i szóste miejsce. W czwartek kolarz z Zegartowic zdołał już Holendra wyprzedzić, ale jego strata do trzeciego obecnie Kolumbijczyka wciąż wynosi ponad cztery minuty.

Zabrakło Bodnara

- Po środowym etapie byłem naprawdę zdenerwowany. Nie zrobiliśmy tego, co mieliśmy, a zakładaliśmy jazdę z przodu. Teraz mielibyśmy możliwość walki o wyższe miejsca w "generalce". To był błąd i nie chciałbym go powtórzyć. Na takich etapach bardzo przydałby mi się Maciek Bodnar. Z pracy Pawła Poljańskiego i całej ekipy jestem oczywiście zadowolony, ale cały wyścig jedziemy jednak w sześciu, brakuje nam dwóch kolarzy. Wiem natomiast, że drużyna robi, co może – powiedział Majka.

Polakowi bardzo zależało, by w czwartek zrehabilitować się za niepowodzenie z poprzedniego dnia. To mu się udało. Na metę w Becerril de la Sierra wjechał w towarzystwie lidera Primoza Roglica (Jumbo-Visma), Alajandro Valverde (Movistar) i Miguela Angela Lopeza (Astana). Na finałowym podjeździe był w stanie zgubić m.in. Quintanę i Tadeja Pogacara (UAE Team Emirates).

Walka do samego końca

- Jestem dobrze przygotowany do tegorocznej Vuelty. W czwartek przyjechałem z czołówką, choć myślałem, że na ostatnich kilometrach pozwolą mi odjechać. Tak się jednak nie stało. To, czy byłem na etapie drugi, trzeci lub czwarty nie ma znaczenia. Mam dobre nogi, a przed nami jeszcze jeden odcinek. Na pewno nie odpuścimy, wszystko się może wydarzyć – zapewnił Majka.

Triumfatorem czwartkowej rywalizacji został Sergio Higuita (EF Education First). 22-letni Kolumbijczyk był jedynym kolarzem z ucieczki, który nie pozwolił doścignąć się peletonowi. Grupa Majki straciła do niego 15 sekund.

- Dziś pokazaliśmy, że potrafimy uczyć się na własnych błędach. Rafał i koledzy bardzo uważali na wszystkie próby ataków i w końcówce etapu Rafał był w stanie powalczyć o awans w klasyfikacji generalnej. Miejsce w czołowej piątce w dniu urodzin z pewnością było dla niego fajnym prezentem. Vuelta jeszcze się nie zakończyła – podkreślił dyrektor sportowy Bora-Hansgrohe, Patxi Vila.

Finałowa bitwa w górach zaplanowana została na sobotę. W piątek kolarze przejadą dość płaski etap z Avili do Toledo (165,2 km).

Wyniki 18. etapu, Colmenar Viejo - Becerril de la Sierra (177,5 km):

1. Sergio Higuita (Kolumbia/Education First) 4:33.09

2. Primoz Roglic (Słowenia/Jumbo-Visma strata 15 s

3. Alejandro Valverde (Hiszpania/Movistar)

4. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) wszyscy ten sam czas

5. Miguel Angel Lopez (Kolumbia/Astana) 17

6. Carl Fredrik Hagen (Norwegia/Lotto-Soudal) 1.16

7. Louis Meintjes (RPA/Dimension Data)

8. Nairo Quintana (Kolumbia/Movistar)

9. Tadej Pogacar (Słowenia/UAE Team Emirates) wszyscy ten sam czas

10. Oscar Rodriguez (Hiszpania/Euskadi) 3.47

...

92. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto-Soudal) 21.32

109. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe) 23.39

113. Paweł Bernas (Polska/CCC) ten sam czas

148. Szymon Sajnok (Polska/CCC) 27.37



Klasyfikacja generalna:

1. Primoz Roglic (Słowenia/Jumbo-Visma) 71:16.54

2. Alejandro Valverde (Hiszpania/Movistar) 2.50

3. Nairo Quintana (Kolumbia/Movistar) 3.31

4. Miguel Angel Lopez (Kolumbia/Astana) 4.17

5. Tadej Pogacar (Słowenia/UAE Team Emirates) 4.49

6. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) 7.46

7. Wilco Kelderman (Holandia/Sunweb) 9.46

8. Carl Fredrik Hagen (Norwegia/Lotto-Soudal) 11.50

9. James Knox (Wielka Brytania/Deceuninck-Quick Step) 12.44

10. Marc Soler (Hiszpania/Movistar) 21.09

...

63. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe) 2:23.50

84. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto-Soudal) 2:53.25

146. Szymon Sajnok (Polska/CCC) 4:20.07

152. Paweł Bernas (Polska/CCC) 4:33.03