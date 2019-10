Majka najlepszy z Polaków, a i tak daleko. Roglić liderem na zakończenie roku

Pechowo potoczył się 15. etap Giro d'Italia dla Primoza Roglicia. Kolarz Jumbo-Visma musiał wymienić rower, a na ostatnim zjeździe wpadł w barierkę. Z tego powodu Słoweniec stracił 40 sekund do lidera Richarda Carapaza. Giro d'Italia na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Roglić triumfował w tym roku we Vuelta a Espana, a także w krótszych wyścigach etapowych, jak UAE Tour, Tirreno-Adriatico i Tour de Romandie. W Giro d'Italia zajął trzecie miejsce. W październiku wygrał jeszcze dwa klasyki we Włoszech - Giro dell'Emilia oraz Tre Valli Varesine.

Lider CCC na szóstym miejscu