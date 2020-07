Rafał Majka liderem grupy w Burgos. W stawce zaroi się od gwiazd

Video: Eurosport

Rafał Majka wskazał największy sukces w karierze

- Pierwsze zwycięstwo w mojej karierze, takie wielkie na Tour de France. Sam wtedy w to nie wierzyłem i byłem bardzo szczęśliwy. Największym jednak sukcesem w mojej karierze jest brązowy medal w Rio de Janeiro, bo to jest co cztery lata - powiedział Rafał Majka w programie Eurosportu "Okno na sport".

»