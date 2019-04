Majka zadowolony z formy przed Giro. "Mam w nogach wielką moc"

Tao Geoghegan Hart (Team Sky) triumfował na 4. etapie Tour of the Alps. Dobrze spisał się Rafał Majka, który dojechał do mety na trzecim miejscu. Polak z zespołu BORA-hansgrohe zajmuje w klasyfikacji generalnej zajmuje trzecią lokatę, do pierwszego Pawła Siwakowa traci 31 sekund. Tour of the Alps na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W tym roku Majka ponownie stanie na starcie włoskiego touru w roli lidera. Trzeci zawodnik Vuelta a Espana 2015 będzie dzielił tę rolę z Davide Formolo. Wyścig Tour of the Alps miał być dla Polaka próbą generalną przed jednym z największych wyzwań w sezonie i jak dotąd wypada w nim celująco.

Na metę czwartkowego etapu z Baselga di Pine do Cles Majka dotarł w towarzystwie trzech innych kolarzy - Tao Geoghegana Harta, Pawła Siwakowa (obaj Sky) i Vicenzo Nibalego (Bahrain-Merida). Walka o zwycięstwo trwała między nimi do ostatnich metrów, choć Polak wcześniej próbował zgrubić mocnych rywali.

- Walczyłem o zwycięstwo etapowe, ale skończyłem z kolejnym trzecim miejscem. Jestem jednak szczęśliwy, bo z każdym dniem forma rośnie – powiedział na mecie serwisowi Cyclingnews Majka, który na końcowej linii wyprzedził lidera imprezy Siwakowa, a nad piątym Chrisem Froome'm (Sky) zyskał 40 sekund.

Czwórka oderwała się od peletonu 30 km przed metą, po serii licznych ataków. Majka i Nibali próbowali współpracować, by zagrozić duetowi kolarzy Sky, ale na ostatnich kilometrach pracował już tylko Polak, który zapłacił za to wysoką cenę na mecie. Na pocieszenie pozostał mu awans z czwartego miejsca w "generalce" na trzecie.

Przed piątkowym, finałowym odcinkiem jego strata do prowadzącego Siwakowa wynosi 31 sekund.

Wielka moc wróciła

- Potrzebowałem lepszej współpracy z Nibalim. Próbowaliśmy coś zrobić, ale nie wyszło. Team Sky był mocny, szczególnie ich dwóch kolarzy – przyznał Majka. – Wróciłem na swój poziom po gorszym okresie z poprzedniego sezonu. Cieszę się, że mam w nogach tak wielką moc – dodał.

- Zawodowi sportowcy też są normalnymi ludźmi. Jeden gorszy sezon nie zmienia tego, kim jesteś i jakie masz kolarskie umiejętności – zaznaczył.



[VIDEO] Yesterday in Trentino it was an “electrifying” day!

The stage was spectacular, just like everything around it.

Today the last stage.

Enjoy the #TotA ! ->https://t.co/KGgCjL0pYJ@EnergicaMotorpic.twitter.com/2NzoZNhz1a — Tour of The Alps (@Tourof_TheAlps) April 26, 2019





W rozpoczynającym się 11 maja Giro d'Italia Majka marzy o poprawieniu rezultatu z 2016 roku, gdy ukończył wyścig na piątym miejscu. Jego plany pokrzyżować będą chcieli m.in. Nibali, Simon Yates (Mitchelton-Scott), Tom Dumoulin (Team Sunweb), Primoz Roglic (Jumbo-Visma), Egan Bernal (Team Sky) i Miguel Angel Lopez (Astana).

- Nie brakuje mi motywacji. Teraz potrzebuję odpoczynku i jestem przekonany, że podczas Giro będę czuł się jeszcze lepiej – ocenił Majka.

Relacja na żywo z piątego etapu Tour of the Alps w Eurosporcie 1 od godziny 14:00.