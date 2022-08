Wstrząsająca śmierć kolarza. Dwa dni wcześniej wygrał wyścig

"Nadal nie jestem w stanie zrozumieć, co się wydarzyło. Jeśli to prawda, dlaczego musiał odejść teraz, taki zdrowy i szczęśliwy?" - dopytuje na Twitterze załamana Brytyjka. Grzegorz Jaroszewski nie żyje. Były wicemistrz świata w kolarstwie przełajowym miał 67 lat Grzegorz... czytaj dalej »

Dramat rozegrał się, gdy para spała. Kiedy Archibald zorientowała się, że coś jest nie tak, starała się ratować ukochanego, ale było już za późno. Opisała całe zdarzenie w mediach społecznościowych.

Jej serce też się zatrzymało

"Doznał zatrzymania akcji serca, kiedy leżeliśmy w łóżku. Próbowałam i próbowałam, a sanitariusze przybyli w ciągu kilku minut, ale jego serce stanęło i nie mogli sprowadzić go z powrotem. Moje również przestało bić w tamtej chwili. Tak bardzo go kocham i potrzebuję, by był tu ze mną, ale już go nie ma. Nie potrafię opisać tego bólu" - podzieliła się swoim smutkiem Archibald na Twitterze.

"Dziękuję składającym kondolencje. Nie mogę znieść mówienia o nim w czasie przeszłym. Jesteś dla mnie wszystkim, Rab. Kocham cię" - dodała multimedalistka olimpijska.

37-letni kolarz przeszedł na zawodowstwo dopiero na początku tego roku, ale miał za sobą długą karierę amatorską w wyścigach przełajowych.

W niedzielę triumfował w mistrzostwach Szkocji, a jeszcze w poniedziałkowy wieczór, kilka godzin przed śmiercią, opowiadał w wywiadzie dla telewizji o swoim zwycięstwie.