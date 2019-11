Groźna kraksa nie przeszkodziła im w zwycięstwie. "Ale to się szybko posypało"

Piorunujące 200 metrów. Mateusz Rudyk z rekordem Polski Fantastyczny... czytaj dalej » Madison to konkurencja, w której startują dwuosobowe zespoły. W każdym momencie wyścigu ściga się tylko jeden zawodnik lub zawodniczka. Druga osoba z drużyny odpoczywa, jadąc w górnej części toru. Zmiana ścigającego się następuje poprzez charakterystyczne wypchnięcie wchodzącego na zmianę przez schodzącego. Kobiety pokonują 30 km, podczas których maja do przejechania 120 okrążeń toru. W tym czasie dwunastokrotnie rywalizują o punkty na lotnych finiszach.

Nikomu nic się nie stało

W niedzielę w Glasgow w zmaganiach zobaczyliśmy Polki. Daria Pikulik startowała razem z siostrą Wiktorią. W końcówce pierwsza z nich nie miała już szans na wysokie miejsce dla drużyny, ale jechała z przodu.

Za nią doszło do poważnej kraksy. Wywróciły się Australijki, Brytyjki, Dunki oraz Włoszki. Wypadek wyglądał bardzo groźnie. - Ojojoj, aj, dobrze, że Polka jechała przed nimi. Ale to się szybko posypało. Nie wiadomo, kto popełnił błąd. Wydaje się, że Australijka – zareagował komentujący zmagania w Eurosporcie Adam Probosz.

Daria Pikulik po tym zdarzeniu wygrała przedostatnią lotną premię. Polki ostatecznie zajęły ósme miejsce. Wszystkie uczestniczące w kraksie zawodniczki szybko wróciły na trasę. Wygrały Australijki, przed Brytyjkami i Holenderkami.



Is that a smile or a grimace , @_katiearchibald?



Madison madness was mega! #TissotUCITrackWCpic.twitter.com/ucSa75vZIh — UCI Track Cycling (@UCI_Track) November 10, 2019





Słaby dzień Biało-Czerwonych

Niedziela nie była udana dla Polaków. Ósme miejsce sióstr Pikulik to najlepszy tego dnia rezultat Biało-Czerwonych.

Zmagania w Glasgow były drugą imprezą torowego Pucharu Świata w sezonie 2019/20. Gospodarzami kolejnych będą Hongkong, nowozelandzkie Cambridge, australijskie Brisbane i Milton w Kanadzie. We wszystkich zawodnicy walczą o punkty do kwalifikacji olimpijskich.

Wyniki: mężczyźni

scratch: 1. Felix English (Irlandia)

2. Sebastian Mora Vedri (Hiszpania)

3. Maximilan Beyer (Niemcy)...

Daniel Staniszewski (Polska) odpadł w eliminacjach.

keirin: 1. Sebastien Vigier (Francja)

2. Maximilian Levy (Niemcy)

3. Denis Dmitrijew (Rosja)

... Krzysztof Maksel (Polska) odpadł w repasażu.

omnium: 1. Benjamin Thomas (Francja)

2. Mark Stewart (W. Brytania)

3. Francesco Lamon (Włochy)

kobiety

madison: 1. Annette Edmondson, Georgia Baker (Australia)

2. Katie Archibald, Elinor Barker (W. Brytania)

3. Kirsten Wild, Amy Pieters (Holandia)

... 8. Daria Pikulik, Wiktoria Pikulik (Polska)

sprint: 1. Lee Wai Sze (Hongkong)

2. Emma Hinze (Niemcy)

3. Ołena Starikowa (Ukraina)

... Urszula Łoś odpadła w 1/16 finału.