Spektakularna kraksa Polaka na torze. Blisko poważnej kontuzji

Pechowo zakończył się dla Wojciecha Pszczolarskiego występ w zawodach Six Day w Kopenhadze. Podczas piątkowej rywalizacji w madison chase Polak wywrócił się i upadł na bark. Na szczęście nie doszło do złamania obojczyka, skończyło się na wybitym barku. Pszczolarski już zapowiedział, że za kilka dni wraca na rower i wystartuje w MŚ w Pruszkowie. Transmisje z MŚ w Eurosporcie.

Pszczolarski to jeden z najlepszych polskich "torowców" ostatnich lat. W 2015 i 2018 roku zdobywał mistrzostwo Europy w wyścigu punktowym. W 2017 roku w tej samej konkurencji wywalczył brązowy medal mistrzostw świata. Wielokrotnie stawał na podium także w mistrzostwach Polski. Teraz 28-letni zawodnik jechał w sześciodniówce w Kopenhadze.

– To tradycyjne zawody, którą są jedną z najstarszych imprez w kolarstwie torowym. Cały pomysł polega na tym, że jest to, w takim rozumieniu szosowym, swoisty wyścig etapowy. Do klasyfikacji generalnej liczą się wyniki z sześciu wieczorów w jednej lokalizacji. Każdego dnia punkty zdobywa się w kilku konkurencjach. Najważniejsze są wyścigi typu madison. Ich są codziennie jeden albo dwa. Można w nich nadrabiać okrążenia, czyli mówiąc wprost dublować rywali. W końcowej punktacji sześciodniówki po pierwsze liczą się przejechane okrążenia, a po drugie zdobyte punkty – tłumaczy komentator i ekspert kolarstwa w Eurosporcie Tomasz Jaroński.

W piątek partnerem "Pszczoły" w madisonie był tradycyjnie Daniel Staniszewski. Podczas spokojniej wydawało się zmiany doszło do upadku tego pierwszego zawodnika. Pszczolarski mocno uderzył o tor. Od razu złapał się za obojczyk. Wydawało się, że mogło dojść do jego pęknięcia. To jedna z najczęstszych kontuzji kolarskich.

Przy Polaku szybko pojawiły się służby medyczne. Zawodnika zabrano do szpitala. Tam okazało się, że poważnych obrażeń nie ma.

- Co się stało? Sam nie wiem, sami oceńcie. Chwila moment i już było pewne, że zaraz coś bardziej zaboli - napisał na Facebooku Pszczolarski. - A jak to teraz wygląda? Jeszcze na torze, czułem, że to lewy obojczyk, ten sam, który miałem kontuzjowany trzy lata temu. Na szczęście kości są całe, a skończyło się na tym, że wybiłem bark. Wszystko już nastawione, rentgen potwierdził, że ramię jest na swoim miejscu. Dodatkowo założono mi 11 szwów na rozciętym kolanie. Teraz przede mną kilka dni odpoczynku, żeby się wszystko zagoiło i wracam na rower - zapowiedział kolarz.

Kolega "Pszczoły" jechał dalej

Za nieco ponad trzy tygodnie najważniejsza impreza sezonu, a więc mistrzostwa świata, które odbędą się w Pruszkowie.

Staniszewski, już bez kolegi, kontynuował rywalizację. Połączono go z Adrianem Teklińskim. Trzeci z Polaków startował w parze z Lucasem Lissem. Niemiec polskiego pochodzenia także miał problemy na torze i nie mógł jechać dalej. Ostatecznie Staniszewski z Lissem zostali sklasyfikowani na 10. miejscu. Do mety dotarło 15 par.

Najlepsi w tej rywalizacji okazali się Belgowie Kenny De Ketele oraz Moren De Pauw.