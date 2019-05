"Takiego Giro nie było od lat"

Zobacz, co wydarzyło się podczas 6. etapu Giro d'Italia, który zakończył się triumfem Fausto Masnady oraz zmianą lidera w klasyfikacji generalnej. Giro d'Italia na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

W niedzielę Roglić wygrał dziewiąty etap Giro d'Italia, jazdę indywidualną na czas w San Marino. Kolarz grupy Jumbo-Visma był najszybszy także w otwierającej wyścig czasówce w Bolonii. Słoweniec ma minutę i pięćdziesiąt sekund straty do Valerio Contiego z UAE Team Emirates.

- Dla mnie to właśnie Roglić stał się głównym faworytem wyścigu, jednak Vincenzo Nibali nie powiedział ostatniego słowa, a za nim cała masa Kolumbijczyków. Uważam, że od lat nie było tak interesującego Giro d’Italia. Już w pierwszym tygodniu dwie ucieczki dojechały do mety, co się zazwyczaj nie zdarza - mówi Przemysław Niemiec, były kolarz ekipy UAE Team Emirates, niedawny kolega Contiego z zespołu.

Majka myśli o dziesiątce

- Roglić, ale również Rafał Majka, czekają na konkretne góry. O ile te etapy się odbędą. W Gavii wciąż jest dużo śniegu (tam etap ma odbyć się 28 maja - przyp. red.). Rozmawiałem z Rafałem po pierwszym etapie wyścigu. Jest bojowo nastawiony, na pewno będzie walczył o pierwszą dziesiątkę. Może o coś więcej. Będzie atakował, tylko musimy poczekać na prawdziwe góry - dodaje Niemiec. W niedzielnej czasówce Rafał Majka był czternasty. W klasyfikacji generalnej zajmuje osiemnaste miejsce.

Nie każdemu służy wolne

Niedzielny etap odbywał się w bardzo trudnych warunkach, w ulewnym deszczu i na wymagającej, blisko 35-kilometrowej trasie, której druga część prowadziła pod górę. W poniedziałek kolarze mieli dzień przerwy. - Często jest tak, że najlepsi po dniu przerwy notują duże straty. Organizm wpada w rytm wyścigowy, jedzie kilka etapów, a potem jest ten dzień wolny i następuje oszukanie tego organizmu. Nie zawsze kolarze dobrze reagują na dzień przerwy. Z niecierpliwością czekam na ściganie się w górach. Wtorek ma być dla sprinterów, będzie kilka dni na przygotowanie do weekendu - uważa Niemiec.

