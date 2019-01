Przedłużony areszt dla byłego trenera kadry. Jest podejrzany o trzy gwałty

26.11 | Zarząd Polskiego Związku Kolarskiego nie zamierza dostosować się do wezwania ministra sportu Witolda Bańki i nie poda się do dymisji. W sobotę szef resortu domagał się jej ze względu na skandal obyczajowy, ujawniony przez byłego wiceprezesa związku Piotra Kosmalę.

- Sąd w całości poparł wniosek prokuratury o przedłużenie aresztu Andrzeja P. o kolejne trzy miesiące - poinformowała rzeczniczka prasowa Prokuratury Regionalnej w Warszawie, prokurator Agnieszka Zabłocka-Konopka.



Kolarz CCC był liderem, ale przegrał z bólem. "To straszne, gdy wszyscy ci odjeżdżają" Nowozelandczyk... czytaj dalej » Andrzej P. został zatrzymany 29 października ubiegłego roku przez funkcjonariuszy Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji, a następnego dnia tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.



P. jest podejrzany o trzy gwałty i jedną próbę gwałtu, za co grozi kara pozbawienia wolności od dwóch do 12 lat.

Różne wątki śledztwa

Prokuratura Regionalna wszczęła śledztwo na początku stycznia 2018 roku, oficjalnie w sprawie wyrządzenia w PZKol w okresie 2010-17 szkody majątkowej wstępnie oszacowanej na kwotę ponad miliona złotych. Obok głównego przedmiotu śledztwa, badane są także inne wątki, dotyczące możliwości korupcji, a także ewentualnych przestępstw na tle seksualnym.



W listopadzie 2017 roku były wiceprezes PZKol Piotr Kosmala zdradził w rozmowie ze sportowefakty.wp.pl, że "ważna osoba w środowisku kolarskim" miała się dopuścić czynów, takich jak zastraszanie, seks z podopiecznymi, w tym z nieletnimi, a nawet gwałt. W grę miały wchodzić również nadużycia finansowe.



Nikt oficjalnie tego nie przyznał, ale w kuluarach padało nazwisko P.



Z czasem minister sportu Witold Bańka wezwał cały zarząd PZKol do natychmiastowej dymisji. Prezes PZKol Dariusz Banaszek jako jedyny nie odpowiedział wtedy na ten apel. Pod koniec grudnia uzyskał poparcie delegatów na nadzwyczajnym zjeździe, ale w styczniu zeszłego roku ustąpił ze stanowiska. Od 6 lutego 2018 szefem PZKol jest Janusz Pożak.