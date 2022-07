Dramat Primoża Roglicza w Tour de France. Musiał nastawić sobie bark

Na 19 kilometrów przed metą 2. etapu Tour de France doszło do kraksy w peletonie. Wywrócił się m.in. lider wyścigu Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl Team). Belg zdołał dość szybko wrócić do peletonu. Tour de France na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Wielkie emocje w końcówce etapu. Roglicz nie będzie miło wspominał bruków Simon Clarke... czytaj dalej » W środę kolarze rywalizowali w północnej Francji, na odcinku przypominającym klasyk Paryż-Roubaix. W drugiej połowie trasy z Lille do Arenberg-Porte du Hainaut pokonać musieli 11 sektorów z kostką brukową o łącznej długości 19,4 km.

Kraksa Primoża Roglicza. Nastawił sobie bark

Sektor numer pięć okazał się dla Roglicza pechowy. To właśnie wówczas, przy zjeździe z ronda, doszło do kraksy, w wyniku której na asfalcie znalazł się on i Caleb Ewan (Lotto Soudal).

- Jeden z kolarzy trącił element zabezpieczenia trasy, który znalazł się na środku drogi. To spowodowało kraksę. Leżałem w niej z innymi kolarzami. Zwichnąłem sobie bark, musiałem go sobie sam nastawić. Nie udało mi się to na drodze. Usiadłem więc na krześle jednego z kibiców i sobie nastawiłem. Mam na to swój sposób. Najpierw pociągam rękę w dół, a następnie staram wstawić wszystko na swoje miejsce – powiedział Roglicz dziennikarzom po ukończeniu rywalizacji.

Do mety pozostawało wówczas 30 km. Większość kolegów z grupy Jumbo-Visma poczekało na Słoweńca i pomogło w zminimalizowaniu strat.

- Pogoń za czołówką była dla mnie niezwykle trudna. Starałem się dać z siebie wszystko. Czy straciłem szanse na zwycięstwo? Tak daleko nie wybiegam myślami. Teraz koncentruję się wyłącznie na odzyskaniu sił – podkreślił jeden z liderów holenderskiej grupy.

Źródło: Imago Primoż Roglicz poniósł straty na 5. etapie Tour de France

Ostatecznie Roglicz do mety dotarł na 61. miejscu, niemal trzy minuty za etapowym zwycięzcą, którym okazał się Simon Clarke (Israel-PremierTech).

Pogaczar uciekł Rogliczowi

Znacznie bardziej niepokoić może strata do rywali w klasyfikacji generalnej. W niej Słoweniec jest dopiero 44. Na pięciu płaskich etapach do najgroźniejszego rywala – Tadeja Pogaczara (UAE Emirates Team) – stracił łącznie dwie minuty i 17 sekund. Walka o pierwsze w karierze zwycięstwo w Tour de France w tym roku będzie dla niego ogromnym wyzwaniem.

Wyniki 5. etapu, Lille - Arenberg (153,7 km):

1. Simon Clarke (Australia/Israel-Premier Tech) - 3:13.35

2. Taco van der Hoorn (Holandia/Intermarche-Wanty-Gobert) ten sam czas

3. Edvald Boasson Hagen (Norwegia/TotalEnergies) strata 2 s

4. Neilson Powless (USA/EF Education-EasyPost) 4

5. Magnus Cort (Dania/EF Education-EasyPost) 30

6. Jasper Stuyven (Belgia/Trek-Segafredo) 51

7. Tadej Pogaczar (Słowenia/UAE Team Emirates) ten sam czas

8. Jasper Philipsen (Belgia/Alpecin-Deceuninck) 1.04

9. Fabio Jakobsen (Holandia/Quick-Step Alpha Vinyl)

10. Luca Mozzato (Włochy/B&B Hotels-KTM)

...

51. Łukasz Owsian (Polska/Arkea-Samsic) ten sam czas

112. Kamil Gradek (Polska/Bahrain Victorious) 6.36

119. Maciej Bodnar (Polska/TotalEnergies) 9.24

120. Rafał Majka (Polska/UAE Team Emirates) ten sam czas

Klasyfikacja generalna:

1. Wout van Aert (Belgia/Jumbo-Visma) - 16:17.22

2. Neilson Powless (USA/EF Education-EasyPost) strata 13 s

3. Edvald Boasson Hagen (Norwegia/TotalEnergies) 14

4. Tadej Pogaczar (Słowenia/UAE Team Emirates) 19

5. Yves Lampaert (Belgia/Quick-Step Alpha Vinyl) 25

6. Mads Pedersen (Dania/Trek-Segafredo) 36

7. Jonas Vingegaard (Dania/Jumbo-Visma) 40

8. Adam Yates (Wielka Brytania/Ineos Grenadiers) 48

9. Thomas Pidcock (Wielka Brytania/Ineos Grenadiers) 49

10. Geraint Thomas (Wielka Brytania/Ineos Grenadiers) 50

...

47. Łukasz Owsian (Polska/Arkea-Samsic) 2.52

119. Kamil Gradek (Polska/Bahrain Victorious) 12.39

133. Maciej Bodnar (Polska/TotalEnergies) 14.22

147. Rafał Majka (Polska/UAE Team Emirates) 17.39