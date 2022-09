Marzenia o czwartym zwycięstwie brutalnie przerwane. Roglicz wycofał się z Vuelty

Vuelta a Espana na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze

W klasyfikacji generalnej tegorocznej Vuelty Roglicz zajmował drugie miejsce. Do prowadzącego Remco Evenepoela tracił 1.26.

Wtorkowy etap pokazał, że Słoweniec miał wielką ochotę i moc na podjęcie próby odrobienia strat do Belga.

Pech Roglicza na ostatnich metrach

Zwycięzca trzech poprzednich edycji Vuelty był inicjatorem ataku na podjeździe 2,5 km przed metą. Do Słoweńca dołączyło czterech rywali, którzy na mecie uzyskali osiem sekund przewagi nad następną grupką. W walce o zwycięstwo etapowe najszybszy był Mads Pedersen z ekipy Trek-Segafredo, wyprzedzając Niemca Pascala Ackermanna (UAE Team Emirates), Holendra Danny'ego van Poppela (Bora-hansgrohe) i Brytyjczyka Freda Wrighta (Bahrain Victorious).

Roglicz miał ogromnego pecha. Wywrócił się na ostatnich metrach. Stracił panowanie nad rowerem po zderzeniu z jednym z rywali i przez chwilę zdezorientowany rozglądał się dookoła. Metę minął z krwawiącym kolanem i łokciem.

W środę jego grupa poinformowała, że o dalszym ściganiu Słoweńca nie ma mowy.

"To konsekwencje wczorajszego upadku. Wracaj do zdrowia, mistrzu! Dziękujemy za wszystkie piękne chwile w tegorocznej Vuelcie. Miałeś ambitne plany, to nie miało tak być" - napisano w komunikacie Jumbo-Visma.



#LaVuelta22



Unfortunately, @rogla will not be at the start of stage 17 as a consequence of yesterday’s crash.



Get well soon, champion! Thank you for all the beautiful moments in this Vuelta. You had ambitious plans for the final days, but sadly it isn’t meant to be. pic.twitter.com/C3Vnc8P9EO — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) September 7, 2022







W środę odbędzie się 17. etap na pagórkowatej trasie z Araceny do Monasterio de Tentudia. Transmisja od godz. 14:30 w Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.

Wyścig zakończy się w niedzielę w Madrycie.

Wyniki 16. etapu, Sanlucar de Barrameda - Tomares:



1. Mads Pedersen (Dania/Trek-Segafredo) - 4:45.29

2. Pascal Ackermann (Niemcy/UAE Team Emirates)

3. Danny van Poppel (Holandia/Bora-hansgrohe)

4. Fred Wright (W. Brytania/Bahrain Victorious) ten sam czas

5. Quentin Pacher (Francja/Groupama-FDJ) strata 8 s

6. Samuele Battistella (Włochy/Astana)

7. Cedric Beullens (Belgia/Lotto-Soudal)

8. Clement Russo (Francja/Arkea-Samsic)

9. Jesus Ezquerra (Hiszpania/Burgos-BH)

10. Julius van den Berg (Holandia/EF Education) ten sam czas

...

65. Łukasz Owsian (Polska/Arkea Samsic) 2.13

136. Kamil Małecki (Polska/Lotto Soudal) 6.05



Klasyfikacja generalna:



1. Remco Evenepoel (Belgia/Quick-Step Alpha Vinyl) - 61:26.26

2. Primoz Roglic (Słowenia/Jumbo-Visma) 1.26

3. Enric Mas (Hiszpania/Movistar) 2.01

4. Juan Ayuso (Hiszpania/UAE Team Emirates) 4.49

5. Carlos Rodriguez (Hiszpania/Ineos Grenadiers) 5.16

6. Miguel Angel Lopez (Kolumbia/Astana) 5.24

7. Joao Almeida (Portugalia/UAE Team Emirates) 7.00

8. Thymen Arensman (Holandia/Team DSM) 7.05

9. Ben O'Connor (Australia/AG2R Citroen) 8.57

10. Jai Hindley (Australia/Bora-hansgrohe) 11.36

...

97. Łukasz Owsian (Polska/Arkea Samsic) 2:37.57

135. Kamil Małecki (Polska/Lotto Soudal) 3:37.24