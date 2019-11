Lider CCC będzie miał więcej możliwości. "Stworzą wspaniały duet"

Grupa CCC wzmocniona przed sezonem. "Jedziemy po więcej" Pierwszy sezon w... czytaj dalej » - 2019 rok nie był najgorszy w naszym wykonaniu. Około 40 razy stawaliśmy na podium. Zgodnie z zapowiedziami, w Wielkich Tourach jeździliśmy agresywnie. Staraliśmy się szukać szansy w ucieczkach i walczyć o zwycięstwa etapowe. Nie udało nam się wygrać, ale zajmowaliśmy miejsca w czołowej trójce. Nie było najgorzej, biorąc pod uwagę, jak późno zaczęliśmy budować ekipę – zauważył Wadecki.

Van Avermaet zyskał wsparcie

Najwięcej zwycięstw – trzy – odniósł lider CCC Greg Van Avermaet. Najcenniejsze, w wyścigu o GP Montrealu, pojawiło się jednak dopiero w połowie września.

- Greg zachowywał spokój i pewność siebie. Przez cały sezon utrzymywał wysoką formę i regularnie meldował się w czołówkach wszystkich wyścigów. W poprzednich latach też nie wygrywał tak wielu imprez, to były raczej trzy, cztery zwycięstwa. Jest kolarzem bardzo silnym, ale ponieważ nie należy do sprinterów, trudniej mu kolekcjonować triumfy – podkreślił Wadecki.

- W przyszłym sezonie Greg będzie miał dużo więcej możliwości. W naszej ekipie pojawi się Matteo Trentin, z którym najprawdopodobniej stworzą wspaniały duet i będą mogli znakomicie się uzupełniać. Mocno wierzę, że tych zwycięstw pojawi się dużo więcej. Praktycznie przez całą kampanię wiosenną będą startować razem – dodał.

Mocniejsi w górach

W 2020 roku w składzie grupy CCC pojawi się więcej kolarzy specjalizujących się w imprezach wieloetapowych. Najgłośniejszym nazwiskiem jest Ilnur Zakarin, który w 2015 roku potrafił wygrać Tour de Romandie, a dwa lata później na trzecim miejscu ukończyć Vuelta a Espana.

- Z doświadczenia wiem, że zmiana otoczenia po wielu latach wpływa na zawodników pozytywnie. Nowi koledzy, nowy sztab, nowy sprzęt. Głęboko wierzę, że tak stanie się w przypadku Zakarina, który odnajdzie dyspozycję z poprzednich lat. Miniony sezon nie był najgorszy w jego wykonaniu. Potrafił przecież wygrać etap Giro d'Italia, plasował się też w czołówkach najtrudniejszych wyścigów. Wierzymy, że utrzyma taką dyspozycję i będzie wygrywał jeszcze częściej – powiedział Wadecki.

- Nie zmienia to faktu, że w Wielkich Tourach raczej nie będziemy nastawiali się na klasyfikację generalną. Zwycięstwo etapowe w takich wyścigach jest dużo większą frajdą i motywacją dla zespołu niż skończenie imprezy w drugiej piątce. Bardziej skoncentrujemy się więc na etapach. Dopóki nie zakontraktujemy zawodnika, który będzie miał realną szansę na walkę o zwycięstwo czy podium, "generalka" pozostanie na drugim planie – podkreślił.

Postępy Sajnoka

O pierwsze zwycięstwo w World Tourze powalczy z kolei Szymon Sajnok. O 22-letnim sprinterze zrobiło się głośno po tym, jak na trzecim miejscu ukończył ostatni etap tegorocznej Vuelta a Espana.

- Pierwszy sezon dla Szymona był jednym wielkim polem doświadczalnym. Próbował swoich sił w wielu wyścigach. Jego pierwszą poważną imprezą był Tour de Suisse, jedna z najtrudniejszych imprez świata. Spisał się tam naprawdę znakomicie, kończąc zmagania w bardzo dobrej dyspozycji. Już wówczas wiedziałem, że powinien wystartować w hiszpańskiej Vuelcie, by móc tam walczyć o etapowe zwycięstwa. Nie udało mu się wygrać, ale płaskie etapy regularnie kończył w czołowej dziesiątce. Pokazał, że ma bardzo duży potencjał. W przyszłym sezonie będziemy mogli stawiać na niego zdecydowanie częściej – ocenił Wadecki.

Przygotowania do sezonu grupa CCC rozpocznie 9 grudnia, zgrupowaniem w hiszpańskiej Denii. Następnie cześć ekipy wyjedzie do Australii, by szlifować formę przed styczniowym Tour Down Under, a pozostali więcej czasu spędzą na Półwyspie Iberyjskim.

Skład grupy CCC na rok 2020:

Kamil Gradek, Kamil Małecki, Michał Paluta, Szymon Sajnok, Łukasz Wiśniowski (wszyscy Polska), Will Barta, Joey Rosskopf (obaj USA), Patrick Bevin (Nowa Zelandia), Josef Cerny, Jan Hirt (obaj Czechy), Victor de la Parte, Francisco Ventoso (obaj Hiszpania), Alessandro De Marchi, Jakub Mareczko, Fausto Masnada, Matteo Trentin (wszyscy Włochy), Simon Geschke, Jonas Koch, Georg Zimmermann (wszyscy Niemcy), Paweł Koczetkow, Ilnur Zakarin (obaj Rosja), Serge Pauwels, Greg Van Avermaet, Gijs Van Hoecke, Nathan Van Hooydonck, Guillaume Van Keirsbulck (wszyscy Belgia), Michael Schaer (Szwajcaria), Attila Valter (Węgry).