Philippe Gilbert królem "Piekła Północy"

Zobacz, co powiedział Philippe Gilbert (Deceuninck - Quick Step) po wygraniu 117. edycji kolarskiego klasyku Paryż - Roubaix.

Do samego końca wyścigu Paryż - Roubaix jeden z samochodów technicznych zespołu Jumbo - Visma musiał jechać z wybitą tylną szybą. Wszysto z powodu zderzenia z kolarzem Tiesjem Benootem, który później wycofał się z rywalizacji.

Pech Wouta van Aerta w Paryż - Roubaix rozpoczął się podczas przejazdu przez najtrudniejszy odcinek brukowy Las Arenberg. Belg wypadł poza drogę i stracił kontakt z główną grupą. Później wywrócił się na zakręcie, a przy próbie gonitwy musiał uważać na samochody z kolumny wyścigowej. Ostatecznie kolarz Jumbo-Visma zdołał wrócić do grupy faworytów.

Gilbert, były mistrz świata, trasę 257 kilometrów, z czego 54 km odcinków brukowanych, pokonał z przeciętną prędkością ponad 43 km/godz. Doświadczony Belg po raz pierwszy sięgnął po zwycięstwo w Roubaix. Wcześniej triumfował m.in. w Liege-Bastogne-Liege, Dookoła Flandrii, Giro di Lombardia czy Amstel Gold Race. Spośród tzw. kolarskich monumentów, najważniejszych kolarskich wyścigów jednodniowych, brakuje mu tylko zwycięstwa w Mediolan-San Remo.



Losy niedzielnego wyścigu rozstrzygnęły się na około 60 km przed metą, kiedy na czele znalazła się sześcioosobowa grupa z późniejszym zwycięzcą i ubiegłorocznym triumfatorem Słowakiem Peterem Saganem.



Relive last kilometre and Philippe Gilbert's win.



Revivez le dernier kilomètre et la victoire de @PhilippeGilbert. #ParisRoubaixpic.twitter.com/xmqkmLo6sZ — Paris-Roubaix (@Paris_Roubaix) 14 kwietnia 2019





Welodrom rozstrzygnął

Na jednym z ostatnich odcinków bruku od czołówki odskoczyli Gilbert i Pollit, zyskując kilkadziesiąt sekund przewagi i rozgrywając między sobą walkę na historycznym welodromie w Roubaix.



Gilbert pozwolił Niemcowi prowadzić, ale piekielnie przyspieszył na ostatnim wirażu, nie zostawiając złudzeń Pollitowi. Belg jest dziewiątym kolarzem który wygrał cztery z pięciu monumentów, pierwszym od 1989 roku i Seana Kelly'ego.



Trzeci, z kilkunastosekundową stratą, finiszował w niedzielę inny Belg Yves Lampaert. Na piątym miejscu ukończył wyścig Peter Sagan, a lider ekipy CCC Belg Greg van Avermaet był 12. Do Gilberta stracił 47 sekund.

Wyniki:

1 Philippe Gilbert (Deceuninck-Quick Step) 5:58:02

2 Nils Politt (Team Katusha-Alpecin)

3 Yves Lampaert (Deceuninck-Quick Step) + 13 s

4 Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) + 42

5 Florian Senechal (Deceuninck-Quick Step) + 47

6 Mike Teunissen (Team Jumbo-Visma)

7 Zdenek Stybar (Deceuninck-Quick Step)

8 Edvaldas Siskevicius (Delko Marseille Provence)

9 Sep Vanmarcke (EF Education First)

10 Stefan Kung (Groupama-FDJ)