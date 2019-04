Mistrz olimpijski z Londynu przerwał karierę. "Problemy ze zdrowiem psychicznym"

"Ekipa wspiera Petera w jego decyzji i jest przekonana, że to najlepszy sposób na to, by odzyskał zdrowie" - napisano w komunikacie, dodając, że chodzi o przerwę na "czas nieokreślony".

29-letni Kennaugh ma w dorobku złoty medal igrzysk olimpijskich w Londynie (2012), wywalczony na torze w wyścigu drużynowym na 4 km na dochodzenie. Na szosie triumfował dwukrotnie w mistrzostwach Wielkiej Brytanii (2014, 2015), w wyścigu Dookoła Austrii (2014) i w Cadel Evans Great Ocean Race (2016), startując w barwach grupy Sky.

W 2017 roku podczas wyścigu Criterium du Dauphine sięgnął po etapowe zwycięstwo w Alpe d'Huez.

Dwukrotnie też pomógł wygrać Tour de France liderowi Sky i swojemu rodakowi Chrisowi Froome'owi (2013, 2015).

Po raz ostatni Kennaugh startował na przełomie lutego i marca w wyścigu Dookoła Zjednoczonych Emiratów Arabskich.