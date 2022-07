Najpierw upadek, po chwili uderzenie w twarz. "On się tak dziwnie patrzył"

Oto co miał do powiedzenia lider klasyfikacji generalnej.

Ósmy etap tegorocznego Tour de France rozgrywał się w Lozannie. Tuż po starcie doszło do kraksy, ale wówczas Pinot nie ucierpiał. Francuz miał zdecydowanie mniej szczęścia 48 km przed finiszem. Wtedy, jako jeden z nielicznych jadących w peletonie, wylądował na ziemi.

Mimo wszystko 32-latek dość szybko się pozbierał i wrócił na rower. Jak się okazało tylko po to, by po chwili otrzymać kolejny cios. I to dosłownie.

"To nie on miał brać torbę"

Masażysta zespołu Groupama-FDJ stał pośród kibiców z przygotowaną torbą bufetową dla jednego z kolarzy. Prawdopodobnie nie chodziło jednak o Pinot. Zawodnik dosłownie najechał na wyprostowaną rękę masażysty i przyjął potężny cios w twarz, po którym aż zsunęły mu się okulary. Na szczęście jeden z kibiców asekurował Francuza, który wyraźnie ucierpiał.

- To nie on miał brać torbę. To fatalnie. Masażysta nie widział jego, czy też on nie widział masażysty? – zastanawiał się komentujący 8. etap Dariusz Baranowski

- On się tak dziwnie patrzył. Tak, jakby był nieobecny na wyścigu – dodał po chwili Tomasz Jaroński.

- Chwilę wcześniej miał kraksę. Może był jeszcze oszołomiony po upadku? – zwrócił uwagę Baranowski.

Ostatecznie Pinot ukończył etap na 51. pozycji ze stratą ponad dwóch minut do triumfatora Wouta van Aerta (Jumbo-Visma).