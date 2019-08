Początek jak przed rokiem. Ackermann najszybszy na pierwszym etapie

W ostatniej chwili z rywalizacji wycofał się bardzo zmęczony po Tour de France Michał Kwiatkowski (Ineos Team). Wielka Pętla skończyła się bowiem dopiero tydzień temu.

Na szczęście planów nie zmienił Rafał Majka. Dla kolarza Bora-Hansgrohe występ w Polsce jest głównym etapem przygotowań do Vuelta a Espana. „Zgred” wygrał wyścig w 2014 roku, i choć głośno o tym nie mówi, zalicza się do faworytów także i teraz.

Kibice mogli podziwiać debiutującą w tym sezonie w World Tourze polską grupę CCC Team. – Dla nas to najważniejszy występ w roku – przyznał dyrektor sportowy zespołu Piotr Wadecki.

Wyścig wystartował z Rynku Głównego w Krakowie, aby po 132 km finiszować na błoniach obok stadionu Cracovii. Pierwszy etap miał się rozstrzygnąć po sprinterskim finiszu.

Pech Kurka

Od początku uciekało trzech kolarzy: Adrian Kurek i Jakub Kaczmarek z reprezentacji Polski oraz Charles Planet (Team NovoNordisk). Pierwszą lotną premią wygrał Kurek, ale tuż za nią przewrócił się na bruku. Wydawało się, że nic poważnego mu się nie stało, bo pozbierał się, jednak został szybko wchłonięty przez peleton. Po przejechaniu kilku kilometrów przegrał z bólem i wycofał się z wyścigu.

Pozostała dwójka kontynuowała jazdę, utrzymując dość dużą przewagę. W pewnym momencie nawet ponad 3 minuty. Tuż przed wjazdem do Krakowa dopadł ich peleton. Planet zdążył jednak zgarnąć wszystkie trzy punkty premii górskich i został pierwszym liderem klasyfikacji górskiej.

W Krakowie kolarze mieli do pokonania trzy okrążenia wokół Błoń. Zgodnie z przewidywaniami o wygranej zdecydował sprinterski finisz.

Kolega Majki najlepszy

Ostatnie metry rywalizacji były pasjonujące. Pierwszy na metę wpadł Pascal Ackermann (Bora Hansgrohe). Na mecie cieszył się z kolegami z drużyny. Sukcesu gratulował mu m.in. Rafał Majka, Paweł Poljański i Cesare Benedetti. Niemiec rozpoczął Tour de Pologne tak samo jak rok temu, od wygranej. 12 miesięcy temu pierwszy etap również zaczynał się i kończył w Krakowie. Drugi był Fernando Gaviria, a trzeci Fabio Jacobsen (Deceuninck-Quick Step).

Szóste miejsce zajął Włoch Jakub Mareczko z polskiej drużyny CCC, a Paweł Franczak z reprezentacji Polski był ósmy.

Transmisje z wyścigu codziennie na antenach Eurosportu oraz w Eurosport Playerze.

wyniki 1. etapu (Kraków - Kraków, 136 km)

1. Pascal Ackermann (Niemcy/Bora-Hansgrohe) 2:57.58

2. Fernando Gaviria (Kolumbia/UAE Team Emirates)

3. Fabio Jakobsen (Holandia/Deceuninck-QuickStep)

4. Maximilian Walscheid (Niemcy/Sunweb)

5. Danny van Poppel (Holandia/Jumbo-Visma)

6. Jakub Mareczko (Włochy/CCC)

7. Sacha Modolo (Włochy/EF Education First)

8. Paweł Franczak (Polska)

9. John Degenkolb (Niemcy/Trek-Segafredo)

10. Luka Mezgec (Słowenia/Mitchelton-Scott)

...53. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto Soudal)

54. Łukasz Owsian/Polska/CCC)

57. Maciej Paterski (Polska)

65. Rafał Majka (Polska/BORA-hansgrohe)

68. Marek Rutkiewicz (Polska) wszyscy ten sam czas

klasyfikacja generalna:

1. Pascal Ackermann (Niemcy/Bora-Hansgrohe) 2:57.48

2. Jakub Kaczmarek (Polska) strata 3 s

3. Fernando Gaviria (Kolumbia/UAE Team Emirates) 4

4. Charles Planet (Francja/Novo Norisk) ten sam czas

5. Fabio Jakobsen (Holandia/Deceuninck-QuickStep) 6

6. Adrian Kurek (Polska) 7

7. Matej Mohoric (Słowenia/Bahrein Merida) 9

8. Quentin Jauregui (Francja/AG2R) ten sam czas

9. Maximilian Walscheid (Niemcy/Sunweb) 10

10. Danny van Poppel (Holandia/Jumbo-Visma)

...

13. Paweł Franczak (Polska)

57. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto Soudal)

58. Łukasz Owsian/Polska/CCC)

61. Maciej Paterski (Polska)

69. Rafał Majka (Polska/BORA-hansgrohe) wszyscy ten sam czas