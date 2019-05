Siniaki i rany u Ackermanna. Ucierpiał, ale jedzie dalej

- Rafał Majka trafił na najgorsze warunki. Wszyscy stawiali na Primoża Roglicia i to, co on zrobił to było niesamowite. On jest bestią - ocenił 9. etap Giro d’Italia. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Dla Ackermanna to nie był udany dzień. Nie dość, że przed metą w Modenie poważnie ucierpiał, to jeszcze etap padł łupem Arnauda Demare'a (Groupama-FDJ), jego rywala w walce o cyklamenową koszulkę. W klasyfikacji punktowej strata Francuza do Niemca zmalała do punktu.

- Znów miałem dzisiaj dobre nogi, bardzo dobrze zregenerowałem się w trakcie dnia przerwy. Chcieliśmy rozegrać etap pokerowo i wywrzeć presję na innych ekipach ze sprinterami w składzie – przyznał na mecie Ackermann.

- Na czoło peletonu ruszyliśmy więc dopiero na ostatnich pięciu kilometrach. Kilometr przed końcem wszystko potoczyło się bardzo szybko. Nie wiem nawet, co się stało, nie miałem czasu na reakcję. Upadek był naprawdę mocny. Doznałem kilku obtarć i stłuczeń. Na szczęście będę mógł kontynuować jazdę - podkreślił Niemiec.

Nieszczęsne hamowanie

Więcej do powiedzenia na temat przyczyn kraksy miał jego kolega z zespołu Rudi Selig. Okazuje się, że to właśnie o jego tylne koło zahaczył Ackermann. Pomocnik lidera klasyfikacji punktowej pojechał jednak dalej, by ostatecznie ukończyć rywalizację na trzecim miejscu, przegrywając tylko z Demare'm i Elią Vivianim (Deceuninck-QuickStep).

- Kilometr przed metą musiałem zahamować, bo zrobiło się gęsto. Usłyszałem, że za mną doszło do kraksy i gdy odwróciłem się, Ackermann leżał na ziemi. Nie wiedziałem, co mam robić, ale pojechałem dalej, by powalczyć w sprincie – powiedział Selig.

W karambolu ucierpiał też sprinter grupy CCC Jakub Mareczko.



Środa dla sprinterów

Na środę zaplanowano etap z Carpi do Novi Ligure (221 km). Przewyższenie wyniesie zaledwie 400 metrów i o zwycięstwo znów powalczą najszybsi. Ostatni zakręt pojawi się 3 km przed metą, więc końcówka będzie naprawdę szybka.

Relacja na żywo z 11. etapu w Eurosporcie 1 i usłudze Eurosport Player od godziny 13:15.

Wynik 10. etapu, Ravenna - Modena (145 km):

1. Arnaud Demare (Francja/Groupama-FDJ) 3:36.07

2. Elia Viviani (Włochy/Deceuninck-Quick-Step)

3. Ruediger Selig (Niemcy/Bora-Hansgrohe)

4. Caleb Ewan (Australia/Lotto-Soudal)

5. Giacomo Nizzolo (Włochy/Dimension Data)

57. Łukasz Owsian (Polska/CCC)

89. Kamil Gradek (Polska/CCC)

110. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) wszyscy ten sam czas

140. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe) 2.10



klasyfikacja generalna:

1. Valerio Conti (Włochy/UAE Team Emirates) 39:44.39

2. Primoz Roglic (Słowenia/Jumbo-Visma) strata 1.50

3. Nans Peters (Francja/AG2R La Mondiale) 2.21

4. Jose Joaquin Rojas (Hiszpania/Movistar) 2.33

5. Fausto Masnada (Włochy/Androni Giocattoli-Sidermec) 2.36

18. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) 4.43

63. Łukasz Owsian (Polska/CCC) 19.18

82. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe) 29.18

152. Kamil Gradek (Polska/CCC) 1:20.28