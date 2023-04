Z radości przytuliła się do kostki brukowej. Takie obrazki tylko w Paryż-Roubaix

Zobacz, co wydarzyło się podczas Paryż – Roubaix kobiet, które wygrała Alison Jackson. Cały sezon kolarskich emocji na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Alison Jackson (EF Education-TIBCO-SVB) po wygraniu Paryż – Roubaix kobiet. Cały sezon kolarskich emocji na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Oglądaj kolarstwo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze

Kapitalna postawa Polki w Paryż-Roubaix. Na finisz zabrakło już sił Alison Jackson... czytaj dalej » 34-letniej kolarki próżno było upatrywać w gronie faworytek Piekła Północy, jak nazywany jest legendarny wyścig na bruku.

Tegoroczna, trzecia edycja kobiecego Paryż-Roubaix ułożyła się jednak sensacyjnie - powiodła się 18-osobowa ucieczka, która z czasem stopniała do siedmiu najbardziej wytrwałych kolarek. W tym gronie tempo dyktowała Polka Marta Lach, jednak na welodromie najwięcej sił zachowała Jackson. Faworytki na czele z ubiegłoroczną triumfatorką Elisą Longo Borghini czy Lotte kopecky nie zdołały dogonić ucieczki i musiały uznać wyższość mniej utytułowanej koleżanki.

"Zazwyczaj marzenia zostają tylko marzeniami"

Rzadko kiedy można zobaczyć taką radość, jaką po zwycięstwie zafundowała wszystkim Kanadyjka. Szeroki uśmiech nie schodził z jej twarzy. Ani przed aparatami, ani przed mikrofonami.

Oglądasz Wideo: Eurosport Najważniejsze wydarzenia Paryż – Roubaix kobiet

- Kiedy robiliśmy przejażdżkę po tym welodromie, marzyłam o wygranej. Ale zazwyczaj marzenia zostają tylko marzeniami. To niewiarygodne dokonać czegoś takiego w prawdziwym życiu - cieszyła się Jackson, która w czasie sesji zdjęciowej najpierw udawała, że nie ma siły podnieść okazałego trofeum, a potem przytuliła się do stanowiącego jej główną część kostki brukowej, jakby to była jej najlepsza przytulanka.