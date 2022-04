Jedno zdjęcie, wiele domysłów. Pogacar na rekonesansie fragmentu trasy Paryż-Roubaix

Pogacar przegrał finisz w wyścigu Dookoła Flandrii. Przygotowuje się do kolejnych startów

Atak Tadeja Pogacara ok. 55 km przed metą Dookoła Flandrii. Słoweniec z ekipy UAE-Team Emirates zlikwidował ucieczkę, jadącą od początku wyścigu przed peletonem.

Holender Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) wygrał zaliczany do pięciu kolarskich monumentów wyścig Dookoła Flandrii. Na finiszu pokonał swojego rodaka Dylana van Baarle (Ineos Grenadiers) i Francuza Valentina Madouasa (Groupama-FDJ).

Kolejny popis Van der Poela, pech Pogacara. Kosmiczny finisz wyścigu Dookoła Flandrii Wielkie emocje na... czytaj dalej » Po niedzielnym występie we "Flandryjskiej Piękności", jak nazywany jest wyścig Dookoła Flandrii, Pogacar miał mieszane uczucia.

Debiut w ponad 270-kilometrowym wyścigu, zaliczanym do pięciu tzw. monumentów kolarstwa, nie poszedł do końca po myśli kolarza, chociaż do ostatnich metrów miał szansę na zwycięstwo.

Sprytniejszy na finiszu okazał się Holender Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), który zwlekał z przyspieszeniem do ostatniej chwili, co pozwoliło Dylanowi van Baarle (Ineos Grenadiers) i Valentinowi Madouas (Groupama-FDJ) dogonić prowadzącą dwójkę tuż przed metą. Pogacar został z niczym, nie znalazłszy się nawet na podium.

Rozbudził nadzieje kibiców

Ale już kilkanaście godzin później pozował do zdjęć na tle słynnego bruku w Lasku Arenberg, jednej z ikon kolejnego z pomnikowych wyścigów Paryż-Roubaix.

Natychmiast wywołało to spekulacje, czy Słoweniec pojawi się 17 kwietnia na trasie ostatniego z wielkich wyścigów. Jedynego, w którym dotąd nie brał udziału.

Ale w planach startowych Pogacara na razie nie ma słynnego brukowego klasyku. Kolarz planuje na kilka dni wrócić do domu i odpocząć po udanym początku sezonu, w którym zdołał już wygrać dwie etapowe imprezy: UAE Tour i Tirreno-Adriatico oraz stanąć na najwyższym stopniu podium w Strade Bianche.

Kolarz oraz jego zespół oficjalnie nie wykluczyli możliwości startu w kwietniowej imprezie, chociaż najbardziej prawdopodobnym powodem obecności Słoweńca na wiodących do Roubaix brukach było rozpoznanie trasy przed lipcowym Tour de France.



Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Tadej Pogačar (@tadejpogacar)





Bruki na trasie Tour de France

Piąty etap Wielkiej Pętli, w której Pogacar po raz drugi z rzędu będzie bronił trofeum, kończyć się będzie właśnie w okolicach Arenbergu. Oczekuje się, że wiodący przez dziesięć brukowych fragmentów trasy odcinek będzie miał duży wpływ na układ klasyfikacji generalnej wyścigu, zanim jeszcze peleton wjedzie w góry.

Ewentualna obecność 23-letniego kolarza na trasie wyścigu Paryż-Roubaix wciąż pozostaje zagadką. On sam, jeszcze przed startem we Flandrii zapowiadał, że występ w piątym monumencie jest kwestią czasu.

- Paryż-Roubaix jest dla mnie naprawdę trudny - stwierdził. - Ale nigdy nie wiadomo. Może za kilka lat, a może coś się zmieni. Zobaczymy, jak będzie się układać rywalizacja - mówił tajemniczo.

Na razie Słoweniec spodziewany jest 20 kwietnia na starcie Strzały Walońskiej, a cztery dni później na wyścigu Liege-Bastogne-Liege.

Przed rokiem wywalczył na trasie tego wyścigu pierwszy triumf w monumencie. Jesienią dołożył do niego wygraną w Il Lombardii. Wciąż czeka na sukces w Mediolan-San Remo i Dookoła Flandrii. I na debiut w Paryż-Roubaix.