Poszarpane łokcie, urwany fragment ucha. Liżą rany po Piekle Północy

Wyścig Paryż-Roubaix należy do najtrudniejszych i najbardziej niebezpiecznych

Na 37 kilometrów przed metą Paryż-Roubaix defekt miał Matej Mohoric. Kolarz Bahrain – Victorious musiał zmienić rower, przez co wypadł z prowadzącej grupki.

Na 145 km przed metą Paryż-Roubaix, na jednym z odcinków brukowych, doszło do kraksy w pierwszej grupie. Zobacz tę sytuację.

Jechał po podium Paryż-Roubaix. Marzeń pozbawił go jeden z kibiców Dramat Yvesa... czytaj dalej » Problemy niektórych kolarzy zaczęły się jeszcze przed wjechaniem na owiane złą sławą bruki. Próbujący zająć dogodną pozycję na czele stawki Kasper Asgreen (Quick-Step Alpha Vinyl) leżał w kraksie wraz z kilkoma innymi zawodnikami. Upadek kosztował go nie tylko spadek na koniec stawki i długą walkę o dogonienie peletonu, ale przede wszystkim kilka bolesnych obrażeń, które do końca wyścigu utrudniały mu jazdę.

- Paskudny upadek. Kasper doznał przede wszystkim obrażeń szyi i twarzy - relacjonował później jeden z dyrektorów sportowych ekipy Wilfried Peeters. Z jego opisu wynikało, że Duńczyk stracił niewielki fragment ucha, a jakby tego było mało, podczas upadku zaczepił nogą o jedno z kół zębatych w rowerze.

257-kilometrowy wyścig ukończył mimo to na 44. miejscu.

"Kamienie i brud dostały się bardzo głęboko"

Cztery pozycje wyżej został sklasyfikowany Belg Tim Merlier (Alpecin-Fenix), którego również nie ominęły nieprzyjemne przygody na trasie Piekła Północy. Prosto z welodromu w Roubaix Merlier został zabrany do szpitala, gdzie lekarze zajęli się jego prawym łokciem.

- Na początku musieli bardziej otworzyć ranę, żeby móc ją dokładnie oczyścić. Przy okazji wycięto trochę martwego mięsa - opowiadał później utytułowany 29-latek, który ma za sobą bardzo udaną wiosnę z kilkoma ważnymi zwycięstwami na koncie. - Później ranę częściowo zaszyto, ale założono drenaż. Najwyraźniej kamienie i brud dostały się bardzo głęboko - dodał.

W poniedziałek rano Merlier opuścił szpital. Myślami jest już na Giro d'Italia, które za dwa tygodnie (6 maja) ma wystartować z Budapesztu.

- Mój udział w Giro nie będzie zagrożony - zapewnia.

Niezłomny debiutant

Komentatorzy kolarstwa w wielu relacjach po wyścigu zwracali uwagę na młodego Brytyjczyka Lewisa Askey'a (Groupama-FDJ), który na welodrom w Roubaix wjechał z zakrwawioną lewą nogą i obandażowanym kolanem. Debiutujący w Piekle Północy 20-latek wywrócił się na trzecim odcinku bruku. Rozcięcie, jak wynika z jego późniejszych relacji, było wynikiem uderzenia kolanem w tarczę hamulca.

Askey również wyścig ukończył. Został sklasyfikowany na 42. miejscu.

Nieco gorzej zmagania z brukami zakończyły się dla Belga Kennetha van Rooy'a (Sport Vlaanderen-Baloise) i Norwega Rasmusa Tillera (Uno-X). Obaj doznali złamań obojczyków i na kilka tygodni muszą zapomnieć o rywalizacji w wyścigach. Z kontuzją barku szpital w Roubaix opuszczał również Niemiec Felix Gross (UAE-Team Emirates).

Łącznie podczas 257-kilometrowej rywalizacji i po jej zakończeniu służby medyczne udzielały pomocy kilkunastu zawodnikom.

Najszybszy wyścig w historii

Tegoroczna edycja wyścigu, uznawanego przez wielu sympatyków kolarstwa za najtrudniejszą rywalizację na szosie, była najszybszą w 126-letniej historii imprezy. Holender Dylan van Baarle (Ineos Grenadiers) 257-kilometrową trasę, w tym 31 odcinków bruku, pokonał ze średnią prędkością 45.792 km/h.

W najbliższych dniach odbędą się dwie imprezy kończące tzw. wiosenną kampanię klasyków (wyścigów jednodniowych). W środę kolarze staną na starcie wyścigu Walońska Strzała, a w niedzielę rywalizować będą na trasie czwartego z tzw. kolarskich monumentów (najważniejszych startów jednodniowych) Liege-Bastogne-Liege.

