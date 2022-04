Jechał po podium Paryż-Roubaix. Marzeń pozbawił go jeden z kibiców

Kraksa w końcówce 3. etapu Tour of Turkey

Video: Eurosport

W końcówce 3. etapu Tour of Turkey doszło do kraksy w peletonie. Zobacz, jak do tego doszło.

