Starcie triumfatorów Tour de France. Pogaczar stroszy pióra, Vingegaard nie reaguje

Zobacz, co powiedział Soren Waerenskjold (Uno-X Pro Cycling Team) po wygraniu 3. etapu Saudi Tour.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 1. etapu Volta a la Comunitat Valenciana, który wygrał Biniam Girmay.

Zobacz, co powiedział Ruben Guerreiro (Movistar) po wygraniu 4. etapu Saudi Tour.

Na 24 km przed metą 2. etapu Etoile de Besseges doszło do niebezpiecznej kraksy w peletonie. Zobacz ten moment.

Zobacz, co powiedział Giulio Ciccone po wygraniu 2. etapu Volta a la Comunitat Valenciana.

Zobacz, co powiedział Simone Consonni po 5. etapie Saudi Tour.

Zobacz najważniejsze, co wydarzyło się podczas 4. etapu Volta a la Comunitat Valenciana.

Zobacz najważniejsze, co wydarzyło się podczas 4. etapu Volta a la Comunitat Valenciana.

Na 3,8 kilometra do mety w środku peletonu zdarzył się upadek, który sparaliżował pół stawki.

Na 2,7 km do mety 1. etapu miało miejsce dość poważne zdarzenie.

Zobacz, co powiedziała zwyciężczyni drugiego etapu UAE Tour kobiet.

Zobacz, co powiedziała Elisa Longo Borghini po ostatnim etapie UAE Tour kobiet.

Tim Merlier (Soudal - Quick Step) odniósł triumf na 1. etapie Tour of Oman. Zobacz finisz tego etapu.

Merlier wygrał 1. etap Tour of Oman

Jesus Herrada (Cofidis) odniósł triumf na 2. etapie Tour of Oman. Zobacz finisz tego etapu.

Herrada wygrał 2. etap Tour of Oman

Na osiem kilometrów przed metą 1. etapu Volta ao Algarve doszło do kraksy w peletonie. Zobacz ten moment.

Zobacz, co powiedział Alexander Kristoff (Uno-X Pro Cycling Team) po wygraniu 1. etapu Volta ao Algarve.

Zobacz, co wydarzyło się na finiszu drugiego etapu wyścigu Volta ao Algarve.

Aurelien Paret-Peintre odniósł triumf na ostatnim, 3. etapie Tour des Alpes Maritimes et du Var. Cały wyścig wygrał Kevin Vauquelin (Arkea Samsic).

Paret-Peintre wygrał 3. etap Tour des Alpes Maritimes et du Var

Zobacz, co powiedział Tim Merlier po 1. etapie UAE Tour.

Do nietypowej sytuacji doszło podczas startu zespołu AG2R do 2. etapu UAE Tour. Jeden z wolontariuszy nie zdołał utrzymać kolarza. Zobacz tę sytuację.

Zobacz, co powiedział Remco Evenepoel (Soudal – Quick Step) po 2. etapie UAE Tour.

Michał Kwiatkowski o przygotowaniach drużyny Ineos Grenadiers do wiosennych wyścigów

Zobacz, co wydarzyło się podczas 3. etapu UAE Tour.

Zobacz, co wydarzyło się w trakcie pierwszego etapu O Gran Camino.

Zobacz, co powiedział Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla) po wygraniu 5. etapu UAE Tour.

Dylan van Baarle (Jumbo-Visma) samotnie popędził do mety Omloop Het Nieuwsblad na 17 km przed metą. Zobacz ten moment.

Van Baarle samotnie ruszył do mety Omloop Het Nieuwsblad na 17...

Zobacz, co powiedział Dylan van Baarle (Jumbo-Visma) po wygraniu wyścigu Omloop Het Nieuwsblad.

Na 7 km przed metą wyścigu Le Samyn des Dames doszło do kraksy, w której uczestniczyła m.in. Daria Pikulik. Zobacz ten moment.

Zobacz, co wydarzyło się w wyścigu Le Samyn des Dames.

Zobacz, co powiedział Milan Menten (Lotto Dstny) po wygraniu Le Samyn.

Zobacz, co wydarzyło się podczas wyścigu Le Samyn.

Zobacz nietypową sytuację, do której doszło podczas wyścigu Strade Bianche Donne 2023.

Na 26 kilometrów przed metą 1. etapu Paryż – Nicea doszło do kraksy w peletonie. Niestety wywrócił się również Filip Maciejuk. Zobacz ten moment.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 1. etapu Paryż – Nicea, który zakończył się wygraną Tima Merliera (Soudal – Quick Step).

Zobacz, co powiedział Tim Merlier (Soudal – Quick Step) po wygraniu 1. etapu Paryż – Nicea.

Zobacz, co powiedział Michał Kwiatkowski (INEOS Grenadiers) po 1. etapie Tirreno – Adriatico.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 1. etapu Tirreno – Adriatico, który wygrał Filippo Ganna (INEOS Grenadiers).

Zobacz, co powiedział Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) po wygraniu 1. etapu Tirreno – Adriatico.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 2. etapu Paryż – Nicea.

Zobacz, co powiedział Mads Pedersen (Trek – Segafredo) po wygraniu 2. etapu Paryż – Nicea.

Pedersen z podwójną zdobyczą w Paryż - Nicea. Wygrał etap, ma koszulkę lidera Duńczyk Mads... czytaj dalej » Do startu najważniejszego wyścigu w sezonie pozostały jeszcze prawie cztery miesiące, ale pierwsza konfrontacja triumfatorów trzech ostatnich edycji Wielkiej Pętli budzi zainteresowanie kibiców i mediów na całym świecie. Pogaczar, który triumfował w Tour de France w 2020 i 2021 roku, ma sporo do udowodnienia swoim fanom, wciąż zawiedzionym ubiegłoroczną porażką na Col du Granon, która przesądziła o późniejszym triumfie Vingegaarda.

Pierwsze taktyczne przymiarki do rewanżu

Wyścig Paryż - Nicea jest pierwszą okazją do bezpośredniego porównania dyspozycji obu pretendentów do walki o tegoroczny tytuł w Tour de France. Na razie bardziej aktywny w tej rywalizacji wydaje się 24-letni Słoweniec, który na pierwszych etapach tygodniowego wyścigu szuka okazji do łowienia bonusowych sekund na lotnych finiszach. Jak dotąd skutecznie. Dwie pierwsze próby zakończyły się sukcesem i w sumie 12 sekundami odjętymi od jego czasu.

- W dzisiejszych czasach w kolarstwie liczy się każda sekunda - tłumaczył Pogaczar, pytany przez dziennikarzy o cel tych ataków, które wprawdzie na razie przynoszą zamierzony efekt, ale z pewnością kosztują też kolarza siły. - To może finalnie okazać się bardzo ważne, choć może również nie mieć tak naprawdę żadnego znaczenia. Po prostu zobaczymy - stwierdził.

Najważniejsze wydarzenia 2. etapu Paryż – Nicea

Na Vingegaardzie te szarże na razie zdają się nie robić wrażenia. 26-latek oszczędza siły na kolejne etapy, w tym na jazdę w górach, gdzie prawdopodobnie rozstrzygną się losy wyścigu. W klasyfikacji generalnej wyścigu jest po dwóch etapach dopiero 77., ale do Pogaczara traci zaledwie 12 sekund. Dokładnie tyle, ile Słoweniec wywalczył na premiach.

Wielka niewiadoma w drużynowej jeździe na czas

Tymczasem we wtorek obu kolarzy czeka nie lada wyzwanie, związane z drużynową jazdą na czas.

Organizatorzy Paryż - Nicea zdecydowali się na pewną modyfikację zasad rozgrywania rywalizacji drużyn. Na mecie liczyć się będzie nie czas czwartego lub piątego zawodnika, jak ma to na ogół miejsce w innych wyścigach, ale pierwszego, co może mieć duże znaczenie dla końcowej klasyfikacji.

Warunek jednak jest jeden: by odnieść korzyści z pracy najsilniejszego w czasówce członka zespołu, reszta grupy musi przyjechać na metę razem z nim. W przypadku powstania nawet niewielkich różnic każdemu ze spóźnionych kolarzy będzie zaliczany rzeczywisty rezultat, z jakim minie linię mety.

Najważniejsze wydarzenia 1. etapu Paryż – Nicea

Ekipa UAE Team Emirates przez kilka dni trenowała technikę drużynowej jazdy na czas, specjalnie przed 3. etapem Paryż - Nicea. Z jakim skutkiem? Tego nie wie nawet główny zainteresowany.

- W życiu zaliczyłem zaledwie dwie drużynowe jazdy na czas, w tym tylko jedną w trakcie zawodowej kariery - przyznał Pogaczar. - Czy będzie to więc czasówka według reguł specjalnych czy normalnych, nie ma tak naprawdę większego znaczenia. Nie mam pojęcia, czego się spodziewać. Jestem bardzo podekscytowany. Damy z siebie sto procent - zapewnił.

Transmisja z 3. etapu Paryż - Nicea od godz. 16 w Eurosporcie 1. Od 14:55 w Eurosporcie Extra w Playerze.