Multimedalista igrzysk paraolimpijskich śmiertelnie potrącony przez samochód

Do nieszczęśliwego zdarzenia doszło około godziny 7 rano. 47-latek zderzył się z samochodem na autostradzie Sturt. Przyczyny wypadku nie zostały jeszcze ustalone.

Modra był ośmiokrotnym uczestnikiem igrzysk paraolimpijskich w latach 1988-2016. Specjalizował się w kolarstwie tandemowym, zdobywając w tej dyscyplinie aż pięć złotych oraz trzy brązowe medale igrzysk. Odnosił również sukcesy w pływaniu, sięgając po dwa brązowe krążki w 1992 roku w Barcelonie. W 2014 roku został odznaczony australijskim orderem za swoje znaczące zasługi dla sportu oraz osób niewidomych i niedowidzących.

- Kieran jest kimś bardzo ważnym dla australijskiego paraolimpizmu. Nie tylko ze względu na jego sukcesy sportowe, ale również z uwagi na szeroki wkład na rzecz ruchu paraolimpijskiego w różnych dyscyplinach na przestrzeni wielu lat. Spuścizna, którą po sobie pozostawił, przetrwa dalej - powiedziała szefowa Australijskiego Komitetu Paraolimpijskiego, Lynne Anderson.