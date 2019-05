Wielkie ściganie na Podhalu. "Będzie spontanicznie i dynamicznie"

- Jako kolarz miałem okazję ścigać się w amatorskim i zawodowym peletonie. Nasz wyścig nawiązywać będzie trochę do tego amatorskiego, gdzie jest większy żywioł, nieprzewidywalność i więcej akcji. Szykuje się wielka frajda dla polskich kibiców – powiedział Czesław Land, który obecny był w studiu Eurosportu.

W sobotę kolarze będą startować w "drużynówce" z Jurgowa do Bukowiny Tatrzańskiej (27 km), a w niedzielę na trasie wokół Bukowiny (113 km). Oprócz Polaków obecni będą zawodnicy z Austrii, Białorusi, Belgii, Czech, Danii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Litwy, Holandii, Maroka, Rosji, Słowenii, Hiszpanii oraz Szwajcarii.

- Kolarze, którzy do nas przyjadą nie znają się na co dzień. Oni nie wiedzą, czy rywal, który akurat w danym momencie ucieka jest mocny. Walczyć trzeba ze wszystkimi, a to zapowiada bardzo otwarty wyścig. Będzie dynamicznie i spontanicznie. Ci, którzy chcą wygrać, muszą cały czas jechać z przodu i starać się wszystko kontrolować. Tu nie będzie podpowiedzi przez słuchawki. Decyzje będzie trzeba podejmować indywidualnie. To przypomina właśnie ściganie amatorskie, znane chociażby z czasów Wyścigu Pokoju – przypomniał Lang.

UCI wprowadziła cykl Nations Cup U23 w 2007 roku. W tym sezonie w jego ramach rozegranych zostanie siedem imprez, m.in. Gandawa-Wevelgem, wyścig Dookoła Flandrii i francuski Tour de L’Avenir. Orlen Wyścig Narodów dołączył tym samym do najbardziej prestiżowych młodzieżowych imprez świata.



This is what we are part of - exciting @UCI_cycling series for best young riders With National Teams playing big role in cycling, like in the old days. #ONGP19#OWN19#ORLEN#PKNORLENpic.twitter.com/YKnYm2n5zC — ORLEN Nations Grand Prix (@OrlenGrandPrix) 16 May 2019





- Cieszę się, że Orlen Wyścig Narodów udało nam się wprowadzić do tak elitarnego grona. Wielu znakomitych kolarzy w przeszłości startowało w imprezach tego cyklu. W Polsce nie zabraknie najmocniejszych reprezentacji, z liderami cyklu młodzieżowego Niemcami na czele. Nie wiemy jeszcze, w jakim składzie pojadą Polacy. Zadecyduje o tym Tomek Kiendyś. Co prawda pierwsza szóstka jest już podana (Marceli Bogusławski, Szymon Krawczyk, Bartosz Rudyk, Piotr Pękala, Karol Wawrzyniak oraz Jakub Murias), ale mogą jeszcze zajść zmiany – poinformował Lang.

Wyścig dla górali

- Na pewno liczyć się będą kolarze, którzy dobrze jeżdżą po górach. Drużynowa czasówka rozpocznie się bowiem podjazdem pod Ścianę Harnaś, a po zjeździe do Czarnej Góry pojawią się kolejne wspinaczki. Dzień później, w wyścigu ze startu wspólnego, też będzie górzyście. Na trasie znanej z Tour de Pologne pojawi się Ściana Harnaś i Ściana Gliczarów. Meta w Bukowinie również zlokalizowana jest na podjeździe. Puchar Polski zdobędzie więc zawodnik znakomicie czujący się w górzystym terenie – podkreślił Lang.

Plan relacji z Orlen Wyścigu Narodów w Eurosporcie:

1 czerwca, 10:00-12:00; Eurosport.pl, Eurosport Player

2 czerwca, 12:00 – 16:00; Eurosport.pl, Eurosport Player

2 czerwca, 21:00-22:30; skrót/podsumowanie; Eurosport 2