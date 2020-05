Kubica chce być jeszcze lepszy. W sobotę drugi etap ORLEN e-Tour de Pologne Amatorów

Zawody rozgrywane są na trenażerach za pośrednictwem platformy Zwift. Sponsorem tytularnym wydarzenia jest PKN ORLEN. Rywalizacja przeznaczona jest dla amatorów, choć mile widziani są i zawodowcy. Po ostatnim etapie, który przypada na 30 maja, wyłonimy najlepszego amatora zarówno w kategorii kobiet, jak i mężczyzn.

W drugi weekend maja odbył się pierwszy etap wyścigu, który prowadził zrekonstruowaną cyfrowo trasą kolarskich mistrzostw świata w Richmond w 2015 roku, a kolarze mieli do pokonania 33 kilometry. Najszybszy okazał się zawodnik ukrywający się pod pseudonimem "Stu Król WPKiW", pokonując trasę w 41 minut.

Wśród blisko 800 osób, które stanęły na starcie, nie zabrakło również największych gwiazd polskiego sportu. Na trasie można było spotkać m.in. rekordzistkę świata w rzucie młotem i dwukrotną mistrzynię olimpijską Anitę Włodarczyk, kierowcę Formuły 1 Roberta Kubicę czy żużlowego mistrza świata Bartosza Zmarzlika.

Z wymienionej trójki najlepiej poradził sobie Kubica. Był bezkonkurencyjny w tzw. klasyfikacji VIP, a biorąc pod uwagę całą stawkę, uplasował się w okolicach 60. miejsca.

- Nawet tego nie zauważyliście, a ja tu swoją życiówkę przejechałem. To nie jest dobre dla życia, to nie jest dobre dla mnie. Planowałem zrobić drugi trening po południu, ale z tego nic nie wyjdzie - mówił z uśmiechem na antenie Eurosportu.

Uwaga: aby zostać uwzględnionym w wynikach ORLEN e-Tour de Pologne Amatorów, należy posiadać trenażer smart wyposażony w funkcję współpracy z aplikacją Zwift i zarejestrować się na stronie Zwiftpower.com

W wyścigu wzięli również udział zawodowi kolarze, nie tylko szosowi. Wśród nich był m.in. utalentowany przedstawiciel kolarstwa górskiego Jakub Obitko, który na gorąco dzielił się wrażeniami z trasy.

"Zabawa rozpoczęła się na nowo niecałe 5 km przed metą, gdzie drugi raz pokonywaliśmy brukowany wirtualny podjazd pod Libby Hill. Postanowiłem, że prędzej wypluję płuca, niż strzelę z czołowej 15-osobowej grupki. Na szczycie zero odpoczynku, bo peletonik bardzo się rozciągnął i trzeba było spawać. Potem chwila zjazdu i ścianka na 23. ulicy, gdzie swój pamiętny atak oddał Peter Sagan, a jego rolę odegrał nasz zwiftowy kolega tajemniczy Stu, który od tego momentu niemal solowo dojechał do mety, tak jak to zrobił Pietrek. Ostatnie 1,5 km to łagodny podjazd do mety, gdzie finalnie wypracowałem 11. miejsce, z którego jestem OGROMNIE zadowolony! Za tydzień kolejna okazja do e-rywalizacji, do której każdego gorąco zachęcam!" - zapraszał na Facebooku Obitko.

Pojadą ulicami Innsbrucka

W najbliższą sobotę (16 maja, początek godz. 10:45) kolarze będą rywalizowali na wirtualnej trasie wiodącej ulicami Innsbrucka. Tym razem dystans będzie nieco dłuższy - 37,2 km. Charakterystyka trasy również wydaje się trochę bardziej wymagająca niż wcześniej, ponieważ nie brakuje na niej podjazdów. Niektórzy nie mają z tym jednak większego problemu.

- Widziałem, że za tydzień jedziemy w Innsbrucku, gdzie finisz jest po siedmiu kilometrach wspinaczki. Będzie lepiej - zapowiadał Kubica.

Zmagania kolarzy tradycyjnie zrelacjonują Tomasz Jaroński, Adam Probosz oraz uczestniczący w wyścigu Dariusz Baranowski. Nasi komentatorzy odpowiedzą również na pytania widzów, które można zadawać w komentarzach pod relacją.

Transmisja w sobotę o 10:45 w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze. Rozmowy i początek zmagań można śledzić także na profilach Eurosportu na Facebooku, YouTubie i stronie Eurosport.pl, gdzie po etapie pojawią się klasyfikacje, ciekawostki oraz wywiady.

Terminarz ORLEN e-Tour de Pologne Amatorów:

1. etap: 9 maja, 10:45, trasa Richmond

2. etap: 16 maja, 10:45, trasa Innsbruck

3. etap: 23 maja, 10:45, trasa Yorkshire

4. etap: 30 maja, 10:45, trasa Londyn