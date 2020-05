ORLEN e-Tour de Pologne Amatorów. "Wyścigi wirtualne ratują sezon. Tu amator może objechać zawodowca"

W Orlen e-Tour de Pologne Amatorów, imprezie organizowanej przez Eurosport i Lang Team, obok miłośników kolarstwa biorą udział również wielkie gwiazdy polskiego sportu na czele z Anitą Włodarczyk, Robertem Kubicą i Bartoszem Zmarzlikiem. Wszyscy wezmą udział w sobotnim etapie na wirtualnej trasie wokół Innsbrucku. Początek transmisji w sobotę o godz. 10.45 w Eurosporcie 1 i w usłudze Eurosport Player.

Krzysztof Zaborowski: Ściganie się w czterech ścianach, patrząc jedynie na monitor, też może sprawiać frajdę?

Pokonał zawodowców, planuje to powtórzyć. "Wolę pozostać anonimowy" Pierwszy etap... czytaj dalej » Jakub Obitko: Jak najbardziej. Zwłaszcza w sytuacji, w której się znaleźliśmy, ale też istotne jest w przygotowaniach zimowych. Takie wirtualne ściganie odgrywa u mnie dużą rolę. Łatwiej jest zmotywować się do wysiłku, jak pogoda za oknem nie sprzyja długim treningom. Intensywną jazdą właśnie w ten sposób można wypracować niezłą formę. I wcale mnie to nie nudzi, a takie opinie pojawiają się wśród innych zawodników. Można powiedzieć, że wirtualne wyścigi ratują sezon, bo inaczej skończyłoby się na kolarstwie romantycznym, czyli jeździe dla przyjemności.

Na pierwszym etapie Orlen e-Tour de Pologne Amatorów zająłeś 11. miejsce. Nie najgorzej w stawce prawie 800 uczestników. Mogłeś choć trochę poczuć się, jak na mistrzostwach świata, bo trasa wiodła przez Richmond, gdzie impreza odbyła się w 2015 roku.

Trasa Richmond na platformie Zwift jest dobrze odwzorowana, w zasadzie jeden do jednego po ostatniej aktualizacji, łącznie z brukowymi odcinkami. Co prawda nie da się ich bezpośrednio poczuć na trenażerze, ale urozmaicają rywalizację. Poziom był bardzo wysoki. Dla mnie, amatora, wyzwaniem było utrzymać się w pierwszej grupie i jestem zadowolony z tego, w jaki sposób przejechałem ten etap.

Niecodziennie ma się też okazję powalczyć z Robertem Kubicą czy Bartoszem Zmarzlikiem.

Rywalizacja z Robertem była jedną z najciekawszych możliwości. Widać, że był bojowo nastawiony. Z tego co słyszałem trenował z Sylwestrem Szmydem i Michałem Kwiatkowskim. Na trasie radził sobie dosyć dobrze. Pojawiła się więc dodatkowa motywacja, żeby go objechać.

Rywalizujcie przy pomocy platformy Zwift. Na co trzeba zwrócić szczególną uwagę, planując taktykę?

ORLEN e-Tour de Pologne Amatorów wjeżdża w góry. Końcówka godna wielkich wyścigów To będzie... czytaj dalej » Taktyka jest, poza wydolnością, najważniejsza. Można przegrać wyścig, będąc teoretycznie najmocniejszym w stawce. Co widać na przykład po zawodowcach, którzy zostali objechani przez amatorów na poprzednim etapie.

Tutaj bardzo ważny jest start. Przed nim trzeba już mocno przycisnąć, żeby wystrzelić równo z zegarem. Wtedy jest się z przodu. Należy również odpowiednio się ustawić, żeby nie tracić energii na przebijanie się przez peleton, w którym ostatnio było prawie 800 osób. Ważne jest umiejętne zarządzanie siłami, utrzymywanie się na kole rywali. Na platformie Zwift oczywiście nie czujemy wiatru tylko generujemy wtedy mniejszą moc. Zawodnicy dobrze jeżdżący taktycznie potrafią wygrać wyścig z mniejszą mocą niż niespecjalizujący się w takim ściganiu. Stu Król WPWiK, zwycięzca etapu, miał wskaźnik 4,51 wat/kg, ja 4,41, a niektórzy z czołówki osiągnęli ponad 5. Trzeba więc jak najwięcej czasu spędzać na kole, a swoje zapałki wypalać wtedy, kiedy jest to potrzebne - na podjazdach i na finiszu.

Wirtualne ściganie porównałbym do kolarstwa górskiego - krótkie, mocne podjazdy. Trasa pokonywana jest na 100 procent. Trzeba być czujnym cały czas. Sekunda zagapienia się i można stracić kontakt z czołówką. Wyścigi trwają poniżej godziny, więc wysiłek jest ogromny.

Skąd pomysł na wirtualne ściganie?

Kubica chce być jeszcze lepszy. W sobotę drugi etap ORLEN e-Tour de Pologne Amatorów Przed nami drugi... czytaj dalej » Pojawił się w 2018 roku, kiedy zacząłem uczyć się w technikum. Potrzebowałem urządzenia, na którym mogłem trenować. Chodząc normalnie do szkoły, do której muszę codziennie dojeżdżać ponad 20 kilometrów, czasu na trening, szczególnie zimą, jest mało. Dlatego kupiłem trenażer, od razu trochę z wyższej półki. Gdzieś mignęła mi w mediach społecznościowych grupa, która jeździła przez platformę Zwift. Dołączyłem do niej. Chłopaki akurat organizowali drużynę na amatorskie mistrzostwa świata. To była trasa w Innsbrucku, pokonywana chyba dwa razy. Wystartowałem bez namysłu, bardzo mi się spodobało. Z tego co pamiętam, to udało się wygrać w rywalizacji drużynowej. I tak zostało. Dzisiaj startuję w ekipie ZTPL.CC eRacing Team.

To drogi sport?

Potrzebny jest rower, dosyć dobry komputer lub tablet, trenażer interaktywny, a to droga zabawka - używany kosztuje około dwóch tysięcy złotych. Całość, jeśli dopiero zamierzamy zacząć zabawę, może kosztować 3,5-4 tys. zł. A jeśli chcemy mieć do dyspozycji sprzęt od razu na wysokim poziomie, to czeka nas wydatek rzędu nawet 20 tys. Do tego trenażer 4-5 tys., komputer - 3,5-4 tys. Zbiera się pokaźna suma.



Trenujesz też na szosie?

Zaczęło się od kolarstwa górskiego. A jeśli chodzi o kolarstwo szosowe, rozpocząłem w dość dobrym momencie, bo w wieku 13 lat. W mojej okolicy nie było jednak klubu kolarskiego. Mimo to po dwóch latach z zawodów MTB udawało się wracać z pucharami, ale bez wsparcia klubu, który potrafiłby zorganizować treningi, zgrupowania, wyjazdy na zawody trudno oczekiwać oszałamiających wyników. Kolarstwo nie jest najtańszym sportem. Wspiera mnie rodzina, rocznie wydaję około 25 tys. złotych, ale na ten moment jestem za słaby, żeby jeździć zawodowo.

Gwiazdy sportu walczyły na całego. Za nami 1. etap ORLEN e-Tour de Pologne Amatorów Blisko 800... czytaj dalej » Ile godzin poświęcasz na treningi?

Tygodniowo przeznaczam 15-16 godzin.

Dlaczego akurat kolarstwo?



W 2014 roku spędzałem wakacje w Norwegii. Razem z dziadkiem emocjonowaliśmy się sukcesami Rafała Majki w Tour de France. Potem już sam oglądałem jego zwycięstwo w Tour de Pologne, w tym samym roku mistrzostwo świata wywalczył też Michał Kwiatkowski. Wtedy wciągnąłem się, jeździłem całymi dniami, ale nie myślałem o rywalizacji. Rower bardzo mi pomógł później, w 2015, kiedy zmarła moja mama. Mogłem oderwać się od złych emocji.

Jak bardzo musiałeś zmienić plany na sezon 2020 w związku z pandemią Covid-19?

Przygotowywałem się głównie do amatorskiego wyścigu Tatra Road Race, który jest jednym z najtrudniejszych. Chciałem zająć w nim miejsce w czołowej piątce w klasyfikacji open, co świadczyłoby o wysokim poziomie sportowym. Jestem drugorocznym juniorem, dlatego zamierzałem również pokazać się z dobrej strony na górskich szosowych mistrzostwach Polski w Wysowej-Zdrój, które miały odbyć się w sierpniu. Ten termin chyba nadal jest aktualny, bo Polski Związek Kolarski wznawia ściganie od 1 lipca. Przygotowuję się do tej imprezy.

Jak masz plan na sobotę? Dokładnie przeanalizowałeś trasę?

Innsbruck znam dosyć dobrze, bo tę trasę pokonałem w tym roku 3-4 razy. W zeszłą środę ścigałem się tam podczas wyścigu organizowanego przez pewnych Szwedów. Uplasowałem się na 33. pozycji w stawce 80 uczestników, ale poziom był bardzo wysoki. Trasa wygląda tak, że na początku mamy trzy "hopki" po około 40 sekund, gdzie peleton się rozdziela. Jeśli ktoś tam zostanie, później raczej nie ma szans walczyć w końcówce.

Uważam, że z czołowej grupy zawodników na tym etapie wyłoni się triumfator całego Orlen e-Tour de Pologne Amatorów.

Źródło: Zwift Wirtualna trasa Innsbruck "KOM After Party"

Wielkie emocje w Eurosporcie

Wyścig rozgrywany jest na trenażerach za pośrednictwem platformy Zwift. Rywalizacja przeznaczona jest dla amatorów, choć mile widziani są i zawodowcy. Po ostatnim etapie, który przypada na 30 maja, wyłoniony zostanie najlepszy amator zarówno w kategorii kobiet, jak i mężczyzn.

Terminarz ORLEN e-Tour de Pologne Amatorów:

1. etap: 9 maja, g. 10.45, trasa Richmond

2. etap: 16 maja, g. 10.45, trasa Innsbruck

3. etap: 23 maja, g. 10.45, trasa Yorkshire

4. etap: 30 maja, g. 10.45, trasa Londyn

UWAGA! Aby liczyć się w klasyfikacji etapowej i generalnej, należy zarejestrować się również w Zwift Power (www.zwiftpower.com) lub zaznaczyć opcję OPT-IN w profilu na stronie www.zwift.com. Dzięki temu aplikacja będzie zliczała automatycznie czasy uczestników oraz dzieliła na kategorie kobiety/mężczyźni.