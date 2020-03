Paluta i Aniołkowski w "Oknie na sport". "To może być punkt zwrotny dla całego kolarstwa"

Podczas wydania "Okna na sport" z Kamilą Żuk, ekspert Eurosportu Tomasz Sikora odpowiedział na pytane, czy biathlon jest trudnym sportem do trenowania.

Zobacz, co powiedział kolarz CCC Team i mistrz Polski Michał Paluta o zawieszonym sezonie 2020 w programie "Okno na Sport".

"Mały Żuczek" ma wielkie cele. Na razie Kamila Żuk wygrała doświadczenie "Małym Żuczkiem"... czytaj dalej » - Nie tak wyobrażałem sobie ten sezon, ale to jest sytuacja, która dotknęła cały świat. Dziś staramy się patrzeć nieco dalej do przodu i wyczekujemy dobrych informacji - mówił Paluta. - Teraz ważne jest to, żeby każdy dał coś od siebie. Trzeba zostać w domu, zachować dystans i zrobić wszystko, żeby ograniczyć skalę tej epidemii - dodał.

Trochę szczęścia w nieszczęściu

Kolarze z drużyn jeżdżących w pomarańczowych barwach CCC opowiadali między innymi o tym, jak w obecnej sytuacji wygląda ich codzienność.

- Jesteśmy w o tyle dobrej sytuacji, że w Polsce mamy jeszcze możliwość trenowania na zewnątrz. To pozwala głowie trochę odpocząć - mówił Aniołkowski.

Obaj są raczej optymistami, jeśli idzie o najbliższą przyszłość, choć zwracają uwagę na to, że kolarstwo może w najbliższym czasie istotnie się zmienić.

- Ta sytuacja może być punktem zwrotnym - zastanawiał się Paluta. - Wiele drużyn może mieć poważne problemy, ale może w końcu uda się zrealizować postulat, żeby kolarstwo było utrzymywane również z praw telewizyjnych - wyraził nadzieję mistrz Polski. Jego zdaniem konieczna jest teraz duża wyrozumiałość zarówno po stronie kolarzy, jak i wśród sponsorów, którzy często również mierzą się z ogromnymi stratami wynikającymi z pandemii.

Wykorzystać szanse, które się pojawią

Kolarze opowiedzieli również o swoich planach na przyszłość, zarówno tę najbliższą, choć wciąż niesprecyzowaną, jak i na tę nieco bardziej odległą.

- Ta przerwa przydarzyła mi się w o tyle dobrym momencie, że nie planowałem na tę chwilę szczytu formy. Mogę więc teraz podtrzymywać formę bazową, a kiedy sytuacja się wyjaśni, w ciągu 2-3 tygodni pracy osiągnąć pełną gotowość - deklarował Aniołkowski.

Nieco dalej w przyszłość wybiegł kolarz worldtourowej drużyny CCC.

- Oczywiście gdzieś w głowie pojawiła się taka myśl, żeby wykorzystać szansę, jaką daje przełożenie igrzysk, i zawalczyć o to, by w nich wystartować - wyznał Paluta. - Ale nie narzucam sobie w związku z tym żadnej presji. Jeśli nadarzy się okazja, zrobię po prostu wszystko, żeby się do tego dobrze przygotować - zastrzegł.

Poznaj bliżej nasze gwiazdy

"Okno na sport" to codzienny program, który można oglądać w mediach społecznościowych Eurosportu. Gościmy w nim przedstawicieli różnych dyscyplin sportu. Transmisja na naszym kanale na YouTubie, Facebooku oraz w Eurosport Playerze.