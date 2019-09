Holendrzy wściekli po dyskwalifikacji Eekhoffa. "Gdyby był drugi, nie byłoby problemu"

24.09 | Duński kolarz, Johan Price-Pejtersen, wjechał w tak wielką kałużę, że przypominała jezioro. Nieszczęśnik nie zdołał już z niej wyjechać. Zaliczył spektakularną wywrotkę do wody, której chyba nawet przy okazji się opił. Po tej przygodzie zajął ostatnie miejsce w gronie zawodników, którzy dojechali do mety. Jego strata była kolosalna - 11 minut i 34 sekundy.

Cała droga wolna, ale nieraz to i to za mało. Podczas wyścigu orlików dwóch kolarzy wpadło do rowu. Mistrzostwa świata w kolarstwie na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Na 128 kilometrów do mety Nils Eekhoff uczestniczył w kraksie. Holender dość szybko się pozbierał i rozpoczął pogoń za peletonem. Pomagał sobie, jadąc za samochodami. To mogło spowodować reakcję jury, które zdecydowało się zdyskwalifikować Eekhoffa. Mistrzem świata został Włoch Samuele Battistella.

Włoch ze złotem wyścigu młodzieżowców. Ambitna walka Szymona Sajnoka Włoch Samuele... czytaj dalej » Wszystko zaczęło się od kraksy, do której doszło 129 km przed metą. Ucierpiał w niej Eekhoff, który zwichnął bark i musiał wymieniać rower. Upadek kosztował go minutową stratę do peletonu, a w jej nadrobieniu pomógł mu samochód techniczny reprezentacji Holandii, za którym jechał przez ponad dwie minuty.

Bolesny werdykt

- Po kraksie zaczął jechać za moim samochodem, ale robiliśmy to w przyzwoity sposób. Nie wykorzystaliśmy do tego bidonu, po prostu jechał z tyłu. W ten sposób dowiozłem go do kolumny, a potem on już sam dojechał do peletonu – opisał całe zdarzenie Adriaan Helmantel.

- Jestem wściekły, bo Nils pojechał znakomicie. To był wyścig jego życia. Rywalizacja była wspaniała, a jego zwycięstwo przepiękne. Potem pojawiła się decyzja UCI, rzekomo dla dobra kolarstwa, by go zdyskwalifikować. To naprawdę boli – dodał szkoleniowiec.

Przepis powszechnie łamany

Obaj panowie nie mieli pojęcia, że postępują wbrew przepisom. W regulaminie "podwożenie" nie jest co prawda dozwolone, ale to powszechne zjawisko w przypadku kraks czy defektów.

- Nie mam pojęcia, kiedy taka pomoc trwa zbyt długo. Obecne przepisy nie odpowiadają rzeczywistości. Teraz po takich wypadkach doprowadza się kolarzy do kolumny, by mogli dołączyć do peletonu. Gdyby jechał za samochodem innej reprezentacji, nie byłoby problemu, a teraz nagle jest – przyznał Helmantel.

Oglądaj Wideo: Eurosport Skrót wyścigu orlików w mistrzostwach świata



- Inną kwestią pozostaje to, że nie zdjęto go z trasy od razu. Przecież swoją jazdą w ogromny sposób wpłynął na końcowy wynik rywalizacji. Jeśli sędzia jechał w samochodzie, mając dostęp do relacji na żywo, taką decyzję mógł podjąć od razu. Sądzę, że gdyby Nils zajął drugie miejsce, nikt nie miałby z niczym problemu – ocenił.

- Teraz sędziowie będą musieli być konsekwentni także wobec innych. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało w niedzielę, podczas rywalizacji elity – zakończył holenderski trener.

Zaraz po ogłoszeniu ostatecznych wyników zareagowała też agencja SEG Cycling, reprezentująca kolarza, który do 2021 roku występować będzie w Team Sunweb. Niewykluczone, że zostanie złożony pozew przeciwko UCI.

- Zbadamy sytuację i poszukamy prawnych możliwości obrony Nilsa. Zrobimy wszystko, by dostał tęczową koszulkę, na którą zasługuje. Nasz dział prawny obecnie bada sprawę" – napisała agencja serwisowi Cyclingnews.

Od decyzji UCI nie mógł odwołać się na miejscu sam Eekhoff i reprezentacja Holandii, bo przepisy nie przewidują takiej procedury. Międzynarodowa Unia Kolarska odmówiła publikacji wszystkich nagrań, w których jest posiadaniu, ale przyznała, że niedozwolona jazda za samochodem trwała między 30 a 60 sekund.

- Nie miałem pojęcia, że czymkolwiek ryzykuję. W momencie kraksy do mety pozostawało ponad 125 km. Żadne rozstrzygnięcia jeszcze nie zapadły. Przecież po kraksie powinna być możliwość dołączenia do kolumny. Od tego momentu sam już goniłem peleton – tłumaczył z kolei 21-latek.

Surowa kara

Przedstawiciele UCI tłumaczyli też, że choć od razu dysponowali nagraniami z jazdy Eekhoffa za samochodem, analizę ich przeprowadzić mogli dopiero po zakończeniu rywalizacji.

Źródło: Getty Images Nils Eekhoff podczas mistrzostw świata w Yorkshire 2019



Ostatecznie sędziowie doszli do wniosku, że kolarz naruszył przepis 2.12.007 artykułu 4.7 statusu UCI i ukarali go dyskwalifikacją. Mistrzem świata został Włoch Samuele Battistella, a pozbawiony tęczowej koszulki Holender opuszczał metę ze łzami w oczach.

Relacje na żywo z kolarskich mistrzostw świata na antenach Eurosportu i w usłudze Eurosport Player.