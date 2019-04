Dramatyczny wypadek wyeliminował faworyta z Paryż-Roubaix. "Koniec sezonu wiosennego"

Do wypadku doszło 157 km przed metą, gdy peleton zbliżał się do Oude Kwaremont.

"Niki Terpstra doznał poważnego wstrząśnienia mózgu podczas wypadku w Tour of Flanders. Niestety, kraksa ta oznacza koniec jego sezonu wiosennego. Potrzebuje czasu, by dojść do siebie" – napisała na Twitterze menedżerska agencja SEG Cycling, która reprezentuje interesy kolarza.



Terpstra jest triumfatorem Paryż-Roubaix z 2014 roku. Przed tym sezonem opuścił od grupę Quick-Step Floors, by przenieść się do Direct Energie, gdzie został liderem.

Już myśli o powrocie

Trzykrotny mistrz Holandii jest jednak pełen optymizmu. Tuż po wyjściu ze szpitala zamieścił na Twitterze wpis, w którym zapewnił fanów, że "wróci".



Thanks for all the kind messages!

117. edycję Paryż-Roubaix zaplanowano na niedzielę.