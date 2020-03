Kwiatkowski i Gołaś nie pojadą w sześciu wyścigach. "Wyjątkowy zbieg okoliczności"

Brytyjska grupa poinformowała o swojej decyzji w komunikacie w środę wieczorem na oficjalnej stronie. - To wyjątkowo smutny moment dla wszystkich w zespole. Straciliśmy kogoś, kogo wszyscy bardzo kochaliśmy, wszyscy rozpaczamy po śmierci Nico. Podejmujemy decyzję o tymczasowej przerwie w najbliższych wyścigach z powodu tego wyjątkowego zbiegu okoliczności, z jakim mamy do czynienia - wyjaśnił szef drużyny Ineos Dave Brailsford.



Following the tragic loss of Nico Portal, and in addition to the current uncertainty around the Coronavirus, Team INEOS have today taken the decision to withdraw temporarily from all racing until the Volta a Catalunya on March 23. — Team INEOS (@TeamINEOS) March 4, 2020





Nicolas Portal zmarł nagle, na zawał serca, w wieku 40 lat. "Nie mogę w to uwierzyć. Zawsze uśmiechnięty, zawsze zdrowy, zawsze pełny energii" - napisał na Twitterze Kwiatkowski. Nagła śmierć dyrektora grupy polskich kolarzy Tragedia w... czytaj dalej »

Szukają nowego miejsca

Zawodników Ineos zabraknie w sześciu wyścigach: Strade Bianche, Paryż-Nicea, Tirreno-Adriatico, Mediolan-San Remo, Nokere Koerse oraz Bredene Koksijde. Powrócą do rywalizacji dopiero w wyścigu Dookoła Katalonii, który ma wystartować 23 marca.

Nie wiadomo, czy marcowe wyścigi we Włoszech w ogóle dojdą do skutku. Z obawy przed koronawirusem wiele ekip już się wycofało z przyjazdu do Italii. W środę rząd włoski ogłosił, że wszystkie wydarzenia sportowe do 3 kwietnia odbędą się bez udziału publiczności.

Głos zabrała również Międzynarodowa Unia Kolarska (UCI), pozostawiając decyzję o organizacji wyścigów "miejscowym władzom sanitarnym".

Dyrektor włoskich wyścigów Mauro Vegni powiedział w wywiadzie dla Tuttibiciweb, że zamierza współpracować z UCI, aby znaleźć nowe miejsce w kalendarzu dla Strade Bianche, Mediolan-San Remo i Tirreno-Adriatico. - Nie chcemy ich stracić w tym roku - dodał. "Rozum wygrał z emocjami". Polski zespół wycofał się ze znanego włoskiego wyścigu Koronawirus... czytaj dalej »

W środę ze startu w sobotnim klasyku Strade Bianche zrezygnowały holenderska ekipa Jumbo-Visma, francuska Groupama-FDJ i amerykańska EF. Z kolei australijska grupa Mitchelton-Scott wycofała się z wszystkich wyścigów w Europie do 22 marca, co oznacza, że oprócz Strade Bianche zabraknie jej w Paryż-Nicea (8-15 marca), Tirreno-Adriatico (11-17 marca) i Mediolan-San Remo (21 marca).

Ponad sto ofiar we Włoszech

We Włoszech jest najwięcej osób zarażonych koronawirusem w Europie. Z tego powodu zmarło już tam 107 osób.

Epidemia zapalenia płuc wywoływanego przez nowy rodzaj koronawirusa wybuchła w grudniu w Wuhan w środkowych Chinach. Według oficjalnych danych potwierdzono dotychczas ponad 90 tysięcy przypadków zakażenia i ponad 3100 zgonów spowodowanych wirusem. Odwołano już liczne imprezy na całym świecie.