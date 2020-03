Nagła śmierć dyrektora grupy polskich kolarzy

"Nie mogę w to uwierzyć. Zawsze uśmiechnięty, zawsze zdrowy, zawsze pełny energii" - napisał w mediach społecznościowych Kwiatkowski.



I don’t want to believe it. Always smiling, always fit, always full of energy. Life is not fair. My thoughts are with His family and friends. RIP Nico https://t.co/uJwjZ0UQZk — Michał Kwiatkowski (@kwiato) March 3, 2020





Architekt triumfów w Tour de France

Francuz przez dziewięć sezonów - w latach 2002-2010 - był zawodowym kolarzem. Reprezentował w tym czasie między innymi: AG2R Prevoyance, Caisse d'Epargne oraz przez ostatni rok w zawodowym peletonie Team Sky. Następnie pozostał w strukturach zespołu w roli menadżera.

W roku 2013 został dyrektorem sportowym brytyjskiej ekipy i był jednym z architektów zwycięstw Chrisa Froome'a, Gerainta Thomasa oraz Egana Bernala podczas sześciu edycji Tour de France.



"Z największym smutkiem ogłaszamy odejście naszego ukochanego kolegi i przyjaciela Nico Portala, który zmarł nagle w swoim domu w Andorze" - poinformował Team Ineos.



Kwiatkowski w swoim wpisie dodał: "Życie nie jest sprawiedliwe. Moje myśli są teraz z jego rodziną i przyjaciółmi".